Julio Furch busca mantener romance con el gol

Torreón, Coahuila

El objetivo que se ha propuesto Julio Furch para el Clausura 2018, es mejorar el rendimiento que tuvo el semestre anterior, eso incluye superar su marca de 9 goles anotados y contribuir a que Santos Laguna clasifique a la Liguilla.



El delantero argentino se quedó a 3 del título de goleo el torneo pasado y planea seguir en esa lucha.



"Siempre priorizo los objetivos grupales, los goles del torneo pasado me sirvieron para estar más tranquilo, para no tener esa presión de marcar en todos los partidos, se me ha ido dando y este torneo que viene lo buscaré", declaró.



El nueve de Santos aseguró sentirse bien físicamente, dice ha dejado atrás la tendinitis de rodilla y que se encuentra al cien para iniciar el domingo.





"El objetivo siempre es superar los anteriores, lo más que he hecho en México son nueve y me encantaría superarlo", aseguró.



El atacante indicó que luego de dos torneos en los que ha contribuido con labores de aguantar la pelota y sacrificar un poco, ahora se le ha requerido modificar un poco.

"Desde Argentina me ha tocado hacerlo, quizá en otros he rendido más, he tenido más oportunidades de gol o menos, pero con lo que hice el torneo pasado pude aprovechar las situaciones, hay varios jugadores que me pueden ayudar en ese tema".



"El técnico tiene las variantes para ir formando como quiere, Isijara quiere jugar más por fuera, a Djaniny le gusta más por dentro, Rodríguez más por fuera. Son más opciones y el técnico me ha pedido que esté más dentro del área, que no salga tanto a las bandas, que deje eso a los volantes", expuso.



Furch asegura sentir muchas ganas de arrancar este torneo, "tenemos ganas de tomar revancha, se ha formado un equipo con más experiencia y recorrido en liga, así que estoy ansioso de ver al nuevo equipo con ilusiones renovadas".



En cuanto al estilo de Siboldi, mencionó que la idea que propone le gusta, "quizá es ver más como juega el rival y en base a eso armar el equipo. Está buena también la idea de tener la pelota de terminar la jugada, de tener jugadas a gol, buenos recorridos en defensa y arriba ser más contundentes, lo hemos tratado de trabajar en los últimos torneos, pero la idea de Robert la toma todo el grupo y muy bien".



Destacó lo importante que es ganar en casa, ya que considera que arrancar en casa da un poco de plus para aprovechar, "creo que eso hemos dejado a deber el torneo pasado, el primero que llegue fuimos casi invencibles en casa, hay que retomar eso, ganar esta primera fecha y eso servirá para acomodar las cosas más tranquilos".



De Lobos, su primer rival, dijo que siempre fue complicado, aunque una parte del torneo pasado se volvió irregular, "de local se hizo fuerte, de visita le costaba, tuvo cambio de jugadores, mantuvieron misma formación, obviamente hay que tener mucho cuidado, sus delanteros anotaron muchos goles, pero podemos hacerles daño por su forma de juego y por cómo lo trabaja Robert".



dcr