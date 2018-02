A Jona no le importa ser suplente en Santos

Torreón, Coahuila

Jonathan Orozco ve con objetividad la transición que más delante se dará en el arco de Santos Laguna, con el empuje que tienen los canteranos, incluso él está apoyando en la formación de los jóvenes.

"El mejor portero no es el que hace los mejores lances, sino el que menos se equivoca".



"La idea es que yo sea el último de fuera y que haya cantera en la portería, que Carlos (Acevedo) se quede de titular y yo de suplente, que no se traiga gente de fuera. Estos jóvenes tienen grandes cualidades, tratamos de pulir defectos, Carlos es atajador, pero siento que le falta salir más y jugar con los pies, Polito necesita ganar más peso, tratamos de hacer lo mejor posible brindado mi experiencia al servicio del equipo, de Nicolás (Navarro) y arqueros con quienes tengo mejor relación. Al que le toca lo apoyamos, somos un gran grupo y eso es lo que tiene Santos arriba, hay buena mística que se reencontró", expresó el guardameta tras la práctica del equipo albiverde este miércoles.

Aseguró que la portería es el puesto más que seguro, "con ellos tres para mí son el futuro de Santos".



"Me siento contento en La Laguna, voy a terminar mi contrato, por ahí extenderlo. Mientras mantengas el nivel como el 'Conejo'. Yo no veo no muy lejano que él pueda ser titular (Acevedo), no sé si este yo o no, pero esa es la idea, me gustaría estar en el intercambio que él sea titular y yo suplente, es bueno tener atrás alguien de experiencia, mi idea a es jugar 6 ó 7 años más", dijo.

'JUEGO MEJOR CON ABUCHEOS'



Orozco hizo referencia a las críticas de la afición por la falla que tuvo durante el partido ante el León, que le costó un gol.



"Está bien, me tocó en Monterrey recibir abucheos y los cambié por aplausos y ganamos títulos. La gente tiene derecho, pero la única manera de cambiar eso es con actuaciones, haré lo que me corresponde. Siento que juego mejor con abucheos que con aplausos", dijo.



"Es una posición complicada, tratamos de divertirnos, hacerlo ameno, de no verlo como un trabajo que tenga que hacerse por obligación, sino porque nos gusta, tratamos estar al cien independientemente.

Mi responsabilidad como Nico (Navarro) es que todos estemos en mejor nivel y darle herramientas para que ellos como nos no comentamos errores, el mejor portero no es el que hace los mejores lances, sino el que menos se equivoca. Tratamos de dar esas herramientas para rendir dentro de la cancha", agregó.

dcr