Jesús Isijara, listo para regresar a Aguascalientes

Torreón, Coahuila

En la visita que Santos Laguna hará este sábado a Aguascalientes, destaca el regreso de Jesús Isijara al lugar donde comenzó a trascender como futbolista profesional, del cual guarda gratos recuerdos y donde le gustaría hacer un gol, aunque no lo festeje.

Dice estar contento de volver a esa ciudad, donde espera un buen recibimiento por parte de la afición hidrocálida.

"Voy con la mentalidad de hacer un gran partido y espero que me toque anotar, aunque no festejaría".



"Espero me reciban bien, es una bonita afición, pero yo me debo ahorita a Santos y trataré de hacer lo mejor con el equipo. Ahí duré muchos años, fue el equipo que me dio la oportunidad en el ámbito profesional, siempre voy a estar agradecido, pero ahorita estoy en Santos, pienso en Santos y quiero lograr cosas con Santos. Voy con la mentalidad de hacer un gran partido y espero que me toque anotar, aunque no festejaría", apuntó.

El partido corresponde a la jornada 10 del Torneo Clausura 2018, en la que Santos tiene la posibilidad de hacerse del liderato general, mientras que para el volante sinaloense es retornar a la que fue su casa del 2007 al 2009 y del 2011 al 2017, así que es un sentimiento especial.

“Necaxa es un gran rival, tiene individualidades muy buenas, así que hay que cuidar eso. También juegan muy bien en conjunto, vamos a estar muy atentos, pero nosotros vamos a ir a tratar de proponer el partido y traernos los tres puntos”, expuso el jugador.

Muestra confianza en el desempeño albiverde, donde destaca la labor de su compañero Djaniny Tavares, quien lleva un paso goleador muy importante.

Así que espera que el delantero africano mantenga su racha para que el conjunto albiverde pueda beneficiarse hasta el final del certamen con sus anotaciones.

“Tenemos al goleador de la Liga, ahorita Djaniny anda muy bien, sabemos que ha sido muy contundente este torneo, sus goles nos tienen en segundo lugar de la tabla. Esperemos que siga así, anotando. Si le va bien a él, nos va bien a todos”, dijo.

En el tema de la Selección Nacional, Jesús Antonio espera tener pronto un nuevo llamado, aunque reconoce que se ve muy complicado pueda ser para el Mundial de Rusia.

“La verdad no tengo idea de si le agrado o no a Juan Carlos Osorio, esperemos que sí. Uno siempre sueña con representar a su país, me tocó ir a la convocatoria de la Copa Oro. Me sentí muy contento porque fue mi primera. Voy a seguir trabajando para que llegue esa nueva oportunidad. Si me va bien con el club, van a llegar solas las oportunidades. Trataré de hacer lo mejor posible aquí en Santos”, apuntó.

dcr