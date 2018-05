Nunca dan nada por Santos y acaba callando bocas: Abella

Torreón, Coahuila

Javier Abella, uno de los referentes del equipo en este campeonato y Javier Cortés, quien ha estado aportando en esta Liguilla, fueron los invitados en 'Somos Santos'.

Los dos elementos salieron de la concentración del equipo para estar en el estudio y dejar ver su sentir de estar dentro de una final más, donde se quiere saldar cuantas con Toluca, al cual han enfrentado en dos finales y ambas fueron para los choriceros.

Javier Abella precisó que en el partido ante América, "al principio recibir dos goles tan temprano fue un golpe fuerte, pero mentalmente estuvimos tranquilos, y el gol de Jonathan al irnos al descanso 2-1, fue fundamental para estar más tranquilos al medio tiempo", precisó Abella.

La presión y la impresión del Estadio Azteca, jugó también su partido. "Claro que se siente la presión y tener a la porra del América atrás de la portería, era un grito que siempre tenías atrás, pero estuvimos tranquilos, pese al resultado adverso le dimos la vuelta a la situación", comentó.





El gol de Jonathan Rodríguez, fundamental para el estado anímico de Santos. "Ellos se querían ir con el 2-0 al medio tiempo, así lo plantearon, pero cae uno de nosotros, fue un levantón y el segundo tiempo los dominamos", precisó el jarocho. Pero todo se arregló con calma y teniendo la pelota en su poder.

"En el primer tiempo después del segundo gol, tuvimos la pelota y obligamos a que América nos buscara y se fueron dando las cosas desde el gol de Jona, en el segundo tuvimos dos o tres oportunidades para poder concretar el partido, el América saldría por el resultado y logramos en defensa contener bien y con el gol de Isijara, ya tuvimos mayor comodidad”, comentó el lateral albiverde.

Lo que se habló al medio tiempo en el Azteca. “En el medio tiempo entramos al vestidor, donde los primeros minutos estuvimos callados y descansamos, hasta que llegó el estratega y nos planteó las cosas, todos hablábamos con el compañero del al lado, todos estábamos tan metidos en el juego”.

“Mayor motivación que jugar la semifinal no podríamos tener, en ese sentido el estratega no nos tocó la parte emocional, sólo ajustó detalles en los recorridos, lo demás fue hablar para corregir cosas”, agregó.

Para quienes nunca dan como favorito a Santos, les mandó un claro mensaje. “Sabemos que nunca dan nada por Santos y Santos acaba callando bocas, que es un gran equipo, que sabe jugar Liguillas y ya estamos en una final”, dijo.

Por último, precisó que el apoyo del jugador número 12 es fundamental. “Él siempre ver el apoyo de la afición, el saber que no estamos solos, que íbamos de visita y sentirte que no estás en desventaja por no estar con tu afición, pero sabiendo que ellos siempre están con nosotros, es importante”, concluyó. Javier

Cortés, por su parte, sabía que era un partido complicado que se pudo ganar gracias al haber respetado el sistema de juego de Siboldi. “Sabíamos que sería complicado e intenso, cuando nos caen los dos goles, le metimos calma y seguir por nuestra línea de juego, la respetamos y agarramos más el balón, esa fue la clave, todos en la misma idea, nadie cambió y eso fue fundamental”.

Los defensores y los de experiencia, le pusieron calma a la situación tras el 2-0 de América. “Cae el 2-0 y se escucha el grito de Cali, que reaccionemos, que estemos más atentos y agarremos el balón, que era lo que nos había funcionado, que corriera y siguiéramos nuestro juego, esos dos goles nos hicieron reaccionar para meternos al partido”, precisó y dijo que estar en la banca fue difícil, pero nunca perdió la paciencia.

“Fue algo complicado estar en banca, pero ver a los compañeros trabajando, todos nos pusimos metas personales y en equipo y esa fue mi idea, siempre ayudar, aguantar y trabajar, siempre fue eso, sabía que en cualquier momento me iban a ocupar y debía estar al cien por ciento”, concluyó.