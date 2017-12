Santos no le pide nada a Pumas: Gerardo Alcoba

Torreón, Coahuila

El defensor uruguayo Gerardo Alcoba, aseguró que una organización como Santos Laguna no le pide nada a la de Pumas, pues destaca el potencial que ha visto en su nueva casa.

Luego de trabajar algunos días la pretemporada con el conjunto albiverde, Alcoba comentó que se siente muy a gusto y contento de haber llegado a esta escuadra, la cual ha logrado conocer más a fondo, sobre todo su filosofía.

Afirmó que es importante plantearse desafíos y metas, "cada proyecto nuevo es lo que inspira, eso es lo que me trajo aquí, por eso vengo de un equipo como Pumas a Santos, que no le envidia absolutamente nada y creo que por eso los retos de querer pelear por un torneo es más importante que otras cosas", dijo.

Afirmó estar contento, “me esperaba esto de mis compañeros, no esperaba menos, esto ha sido espectacular, el Club me sorprendió gratamente, las instalaciones y sobre todo el núcleo familiar que intenta crear. Me siento muy a gusto y a trabajar duro”.

El zaguero manifestó que pasar de un equipo de los llamados grandes a uno que pelea por regresar a los primeros planos es justamente ese reto, “creo que el equipo está muy bien, se ha generado una gran competencia interna y eso es importante a la hora de aspirar a algo”.

Se dice listo para pelear por un puesto, “todos los equipos donde he jugado me ha tocado pelear por un lugar y gracias a Dios me ha ido muy bien, yo respeto mucho a los compañeros que tengo, aprendo de ellos todos los días y si las justicias existen en el futbol, eso determinará si juego o no”, apuntó.

Por lo pronto, Gerardo admitió que ya platicó con el capitán Carlos Izaquierdoz, quien le dio la bienvenida.

“Muy bien, tanto él como Néstor (Araujo) que juegan en mi puesto, son jugadores a los que admiro mucho, también voy a aprender de ellos, no es necesario ser menos o más que otro para aprender de un jugador, los he visto jugar, me gusta como lo hacen y me han tratado de una forma espectacular”.

Sabe que se espera mucho de él, pues por algo lo llevaron como refuerzo, así que sabe del compromiso que adquirió a su llegada.

En cuanto al clima frío, expuso Alcoba que eso es lo de menos, “hay que trabajar duro, el equipo está muy bien, hemos generado una competencia muy grande, eso es importante a la hora de aspirar por algo”, apuntó.

