Al 'Gallito' Vázquez le sienta bien La Laguna

Torreón, Coahuila

José Juan 'Gallito' Vázquez está encantado de estar en La Laguna, siente que ha encajado desde que bajó del avión, por el recibimiento y el modo de trabajar en Santos Laguna, una institución a la que elogia.

"Estoy muy contento, hay un buen grupo, la gente ni se diga, mis respetos para este Club. Yo me quedé sorprendido, desde que me di cuenta que venía, cuando el profe Siboldi me llamó para saber cómo está mi tema con Chivas, me preguntó si quería venir para acá y yo con mucho gusto, encantado de la vida de tener otra oportunidad, un nuevo reto", expresó el celayense.

Vázquez trabajó este jueves con el equipo en el TSM, con frío y lluvia, pero muy metidos en los ejercicios requeridos por el cuerpo técnico.



No sólo es mostrar el discurso de venir a aportar, José Juan se muestra con humildad, alegre y muy accesible.

"Vengo con la disposición de sumar, en Chivas me costó bastante adaptarme, aquí se me está dando rápido la adaptación, con el grupo que hay uno se da cuenta inmediatamente, desde el primer día, el trato, con esa bienvenida, eso me gusta y me hace sentir que estoy en casa", expuso.

Dice que para él es un gran reto, pero le agrada, "no sabía mucho de Santos, ahora que estoy acá me doy cuenta de lo que es y me quedo sorprendido".

Replicó que el descenso es un tema conocido y que inmediatamente se lo hizo saber la gente, "me lo señalaron cuando llegué, que hay que meterle porque este equipo es protagonista, hay que regresar a eso primeramente Dios".

El Gallito destacó el entorno, "todo me gusta, me decían que hacía mucho calor, pero me gusta todo, es ciudad tranquila, me decían que es peligroso, pero todo lo contrario, hay cero tráfico, tienes todo, es como estar en casa".

Por ahora su prioridad es ponerse en forma, ya que viene de unas vacaciones de 15 días, por eso señala que le ha costado un poco el arranque de la pretemporada, pero confía en que habrá de estar bien dentro de poco.

De la Selección, admite que es un objetivo pero "quiero estar bien con el equipo, no pensar más allá, porque es una consecuencia de estar bien en equipo, ahora estoy enfocado cien por ciento en Santos", dijo.





crc