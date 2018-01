Santos, sin miedo a Tigres

Torreón, Coahuila

Para Diego de Buen, Santos Laguna tiene plantel y la calidad suficiente para vencer a Tigres en su casa, a pesar de que en el medio se ponga al actual campeón como favorito en el enfrentamiento de este sábado en 'El Volcán'.



"En México los planteles son muy parejos, lo vimos con Puebla, hizo un buen partido y le ganó (a Tigres), nosotros tenemos plantel y calidad para competirle de tú a tú para derrotarlo en su casa", expuso el mediocampista albiverde.



Santos cerró preparación para el compromiso de este sábado ante Tigres de la UANL. Después del entrenamiento viajó en autobús a la capital neolonesa.





Señaló que en Santos están contentos por el inicio que tuvieron en casa, "un triunfo que buscamos desde que nos incorporamos a la pretemporada, sabemos lo que es Tigres, de los mejor trabajados en liga, por algo tienen tanto tiempo con su técnico, con sus jugadores, no inició como se esperaba, pero es una fecha apenas, no hay que descartarlo ni mucho menos, ahora en su casa será complicado, aunque Santos en los últimos años se le complica y mañana creo no será la excepción, alargaremos la racha que tenemos en una plaza complicada".



Y mientras que para muchos en el medio hace al cuadro lagunero como víctima en este compromiso, Diego expuso: "Es su opinión, nosotros sabemos que hay calidad para derrotarlos, ojala que mañana no tengan que decirlo después de nuestra victoria".



Destacó lo i portante que es mantener la línea, "la efectividad en cara al arco será importante mantenerla, de esa manera tendremos armas para conseguir resultados y más victorias; mantener la exigencia del partido anterior será importante y es un reto que debemos ponernos en delante para seguir en buena racha y hacer un buen torneo, que es lo que queremos", dijo.



El reto que ve para esta jornada es mantener o mejorar lo hecho ante Lobos el pasado domingo, un cambio mostrado por el equipo derivado principalmente de la parte mental.



"En aspectos de entrenamiento físico me parece que nada cambió, en lo mental hemos trabajado el coaching y nos ha ayudado mucho, pero va un partido, ojalá podamos dar continuidad a la contundencia, algo que no se ha trabajado algo puntualmente, siempre se trabaja la definición, pero lo habitual, ahora lo mental ayudó en algunos aspectos, pero no solo la contundencia, sino también en lo grupal. Hay que seguir trabajando esos aspectos para que no se pierdan y ganar en otros importantes también".



En cuanto a su posición, admite que con la llegada de José Juan Vázquez ahora tiene la posibilidad de ir más al ataque.

"Me ha ayudado, en el torneo anterior tenía que hacer labores más defensivas, ahora con la llagada del 'Gallo' nos entendemos bien y puedo llegar más y es lo que me gusta, ojala que podamos entendernos mejor para dar buenos dividendos a la institución".



De Buen está considerado en el once inicial ante Tigres, rechazó que la intención del equipo sea jugar defensivo, pues será más complicado pararse tan ofensivo como ante Lobos.

"Hay que ser inteligentes, no podemos irnos al frente nada más porque sí, pero tampoco es ir a encerrarnos. Hay que ser inteligentes. La postura temerosa no la van a tener al menos de nuestro lado, hay que manejar tiempos de juego", concluyó.



dcr