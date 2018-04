Diego de Buen no jugará ante Pachuca por parálisis facial

El mediocampista de Santos Laguna, Diego de Buen sufrió una parálisis facial de origen viral, lo que le impedirá tener participación en el partido frente a los Tuzos Pachuca de este sábado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2018.

El club informó que el malestar comenzó desde principios de semana.

El jugador se reincorporará a los trabajos al parejo del grupo, de acuerdo a la evolución que muestre en los siguientes días.

📰🏥 Official Communication regarding the participation of Diego De Buen for week 15's match against Pachuca. #SinGuerrerosNoHaySantoshttps://t.co/GphaV7T1yc