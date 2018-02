No hemos ganado nada, pero vamos en camino: Siboldi

Torreón, Coahuila

Más que el triunfo, la forma como lo hizo su equipo es lo que tiene contento al técnico Robert Dante Siboldi, quien señaló que aún no han ganado nada, pero están en camino.

"Muy importante el triunfo, pero más las formas, cómo se ganó y cuando se hace eso ante un gran rival, con un gran plantel y cuerpo técnico, se hace un partido como el de hoy en nuestra cancha, es importante y de gran motivación para los muchachos".

"Todo el merecimiento para ellos porque dejaron todo en la cancha, sumamos tres puntos importantes, era ganar creyendo en lo que se hace", expuso el estratega de Santos en conferencia.

Destacó el hecho de que su equipo haya tenido mucha paciencia, "lo que se entrenó en la semana se intentó hacer, fue muy parejo el primer tiempo, no había que perder la concentración, estuvimos siempre bien ordenados, reduciendo espacios para que no progresaran las jugadas de ellos. Al tener la pelota buscamos darle circulación e intentar por los costados".

Además resaltó lo bien que funcionaron los cambios pues "este es un trabajo de todo un equipo, que deja todo y nos pone en cada aprieto en cada partido para armar el once. Osvaldo hizo un gran partido, no salió porque estuviera jugando mal, pero al no tener la pelota no le alcanzaba a hacer los recorrido para apoyar a Vázquez en recuperación. Diego nos ayudó en ese aspecto y ganamos en solidez, además de buena salida, luego con Cetré, que entró por Julio, que se cansó y pidió su cambio".

