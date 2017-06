Santos y Cruz Roja captarán "sangre guerrera"

Torreón, Coahuila

El Club Santos Laguna, la Embajada de Activistas por la Paz y Cruz Roja de Torreón, presentaron este martes Campaña de Donación de Sangre bajo el slogan "En la Sangre está la Vida", que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en las instalaciones del TSM.

El anuncio lo hicieron el director general de Santos Laguna, José Alfredo Jiménez Tejeda, el representante de la Embajada de Activistas por la Paz, Eleazar de la Torre Espinoza y el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Delegación Torreón, Hugo Morales Valdez.

El propósito de esta campaña, además de la captación de sangre, es ampliar y fortalecer una cultura de donación.

Eleazar de la Torre mencionó que tres componentes estratégicos se llevan a cabo, como maratones de donación voluntaria de sangre.

"La embajada no tiene fines de lucro, desde 2013 realiza el programa de intervención social, en 2016 logró repercutir en más de 20 países, transmitir la misión, con el apoyo de instituciones públicas y privadas", dijo.

"Esto trae grandes beneficios, pues con cada donación se salvan tres personas, así que con cada campaña más de 4 mil personas se salvan".





Mencionó que en el primer año se lograron reunir 14 mil 344 unidades de sangre y en el octavo se llegó a la cifra de 134 mil 071, lo que representó 874% de incremento.

Por su parte, Hugo Morales Valdez de Cruz roja Mexicana Delegación Torreón, mencionó que esta institución es una de las más grandes del país por el número de atenciones médicas que presta en el año.

"Se facilitan cerca de 200 mil servicios al año, entre socorrismo, urgencia hospitalaria, laboratorio y banco de sangre. Para esto contamos con la certificación por parte de Cofepris para prestar este servicio", expuso.

Por lo que respecta al Club Santos, José Alfredo Jiménez dijo que se pondrán a disposición de la Embajada y Cruz Roja sus instalaciones.

Se instalará un módulo con equipo necesario que estará abierto los tres días de 8:00 a 13:00 horas, para mayores 18 años menores de 55.

Se espera captar 50 unidades por día y aquellas personas que no puedan trasladarse pueden comunicarse a Cruz Roja para ser auxiliados por personal de la benemérita institución.

Los requisitos para ser donante son los mismos, gozar de buena salud, no estar embarazada, tener un peso superior a 110 libras, no tener gripa, no haber consumido alimento en las últimas cuatro horas y no haber ingerido bebidas alcohólicas con un mínimo de 24 horas, entre otras.

