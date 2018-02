Con respeto y cariño recibirá a Caixinha luego a pelear

Torreón, Coahuila

Santos Laguna se prepara para recibir el próximo domingo al Cruz Azul, dirigido por su ex director técnico, el portugués Pedro Caixinha, quien llega apurado ante la falta de resultados.

Sobre este partido, el capitán Carlos Izquierdoz destacó el retorno de quien lo dirigió en Santos, aunque ahora con el conjunto de La Máquina.

"Se le dará el abrazo que le corresponde, el saludo y ya, después de eso queda hacer nuestros deberes".



"Nosotros le tenemos a Pedro un aprecio muy grande, representa mucho en la historia del Club, pero no pensamos en que viene Caixinha ni cómo viene Cruz Azul, eso no nos interesa. Por ahí lo que buscamos es volver a practicar el buen futbol, el otro día ante Toluca no lo pudimos realizar, nos encontramos ante un rival que nos jugó de manera inteligente, estuvimos incómodos en el partido en todo momento", expuso.

Sobre el legado que dejó Pedro en su paso por Santos, 'Cali' dijo que ha sido mucho, pues "la verdad aprendí mucho el tiempo que estuvo como entrenador en Santos, es una persona magnífica junto con su cuerpo técnico, más allá de lo futbolístico es un gran ser humano. Se le dará el abrazo que le corresponde, el saludo y ya, después de eso queda hacer nuestros deberes".

Mencionó que si bien Cruz Azul llega urgido de puntos, eso es un asunto que les compete sólo a sus jugadores y cuerpo técnico.

"No nos preocupa eso, es tema de ellos, a nosotros nos ocupa seguir sumando de local, de seguir aumentando nuestras aspiraciones de llegar a liguilla. La necesidad de Cruz Azul es de ellos, nosotros tenemos nuestra necesidad que es sumar los puntos que dejamos en el camino el fi n de semana".

"Nosotros debemos sumar puntos para poder cumplir con el primer objetivo, que es entrar a liguilla, así que hicimos una buena primera mitad de torneo, no nos conformamos con eso, así que buscamos mejorar", agregó.

El zaguero de Santos considera que deben sumar todo lo que se pueda de local, pues más delante vendrán más juegos de visitante.

"Cada punto que defiendas en casa es fundamental, sobre todo cuando la tabla está tan apretada. Nosotros queremos seguir peleando en la parte de arriba", finalizó.

dcr