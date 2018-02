Conocer al contrincante no es garantía: Siboldi

Torreón, Coahuila

Para Robert Dante Siboldi el hecho de que tanto él como Pedro Caixinha conozcan bastante de las instituciones que van a enfrentar este domingo, no les da garantía para sacar un buen resultado, pues considera que lo más importante es cómo están los jugadores en la actualidad.

"También jugué y dirigí muchos años en Cruz Azul, conozco la institución, puede tener un poco de conocimiento de la ideología, filosofía del club, pero también conoce muchos jugadores, pero este es el día a día y uno tiene que ver el momento de los jugadores y del rival. Pedro tiene ese plus, pero es importante cómo nuestros jugadores están hoy para enfrentarlos".

El estratega portugués fue campeón con Santos y dirigió a varios jugadores de la plantilla actual, por otra parte Siboldi estuvo con la Máquina en el Clausura 2009.



No duda en que será un partido muy interesante, "con un equipo que intenta jugar bien al futbol, con un técnico muy capaz. Para nosotros es muy importante ganar para la alegría de la gente y seguir ratificando la confianza, trabajamos muy bien en esta semana, con el deseo y ganas de que se den las cosas", expuso.

Y desde su perspectiva, Santos no es favorito por ser local: "Para nada, no creo en eso, hoy es muy difícil ganar un partido, porque todos los equipos se preparan muy bien, decir que somos locales y vamos a ganar, eso ya no, igual como fue en Chivas. Hay que prepararse muy bien, estar entrenando lo que creemos que se debe mejorar, lo hecho en el partido anterior, son juegos muy parejos, equilibrados, a veces los detalles hacen ganar los partidos".

Dante Siboldi sabe de la peligrosidad de La Máquina, que tiene bastante llegada.

"Tiene buenos jugadores, llega con buena cantidad de jugadores. Nosotros trabajamos los aspectos de recorrido, tapar líneas de pase, de juego aéreo, marcas personales en el área, ser agresivos en marcas, todo con idea de estar ordenados y compactos, que ha sido la virtud del equipo en ciertos momentos para hacer recorridos y coberturas a tiempo".

Con respecto al potencial que tienen ambas escuadras, el estratega señaló que ambas instituciones son importantes, "por lo que es la historia, el tiempo de Cruz Azul en el futbol, pero Santos se está ganando un lugar y no le pide nada a nadie, tiene instalaciones, infraestructura, manejo de fuerzas básicas, manejo empresaria, su visión".

Destacó lo importante que es ganar, pues ya se entra en la segunda mitad del torneo.

"Viene la segunda mitad, otra etapa del torneo, donde los partidos son más apretados, los puntos cuestan más conseguirlos, hay que cuidar más el marcador para sumar. Todos tienen su grado de dificultad y de complejidad e importancia".





"El caso de Cristian Martínez es entendible"

De la lesión del paraguayo Cris Martínez, el técnico de Santos expuso.

"El caso de Cris es entendible, no está bien lo que hizo, rompió un vidrio, de una manera efusiva de tal grado que se lastimó y no podemos contar con él en dos semanas".

"Por otro lado es un muchacho que tiene ganas de estar, está frustrado, primero por una expulsión injusta y se vio truncada esa posibilidad de estar en la cancha".

"Trabaja a mil por hora para adaptarse al equipo, a sus compañeros, entender al futbol mexicano, sus ritmos, tiempo velocidad, el jugar nivel del mar y a la altitud, por ese lado tiene rebeldía".

"Que le pase esto son cosas que le quedarán marcadas y cada que quiera reaccionar así se verá la mano, porque le quedará una cicatriz".





cale