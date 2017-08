Sandoval rechaza tensión interna con el 'Chepo'

Torreón, Coahuila

Gael Sandoval aseguró que la relación entre jugadores y entrenador es buena y que un mal comienzo cualquiera lo tiene, así que ante Chivas es una oportunidad de terminar con esa racha negativa.

El mediocampista, quien se perfila a regresar al cuadro titular este miércoles ante el Guadalajara, expuso sobre la relación con el estratega.

"Está excelente, muchas veces llega a pasar que el técnico es quien prácticamente lleva toda la carga, pero a pesar de eso el equipo está bien, la relación con el Profe está bien, se ha hablado, se ha cuestionado, incluso entre nosotros, pero está intacta".

Luego rechazó que a Santos le esté pesando ser el equipo más joven de la liga.

Aseguró que de la situación del equipo en la porcentual no se habla, "no es algo que está en mi mente, a lo mejor otros sí, pero los objetivos son claros".



"Creo que no, no es la juventud a pesar de que es un grupo joven. No es mucha experiencia la que traemos, pero hemos de mostrado lo que podemos llegar a hacer, es un proceso y pasa por otro detalles".

Referente a los detalles, señaló la necesidad de enfocarse a los aspectos personales, "lo que dejamos de hacer en la cancha a nivel individual y que en lo colectivo nos afecta, dejamos de funcionar como debemos, por eso no se dan los resultados".

Indicó que ante Chivas es momento de ganar, "es una nueva oportunidad para recordar lo que veníamos haciendo bien, esto no ha terminado, es un inicio malo, somos conscientes de eso, pero cualquier equipo puede tener un mal comienzo".

Así que primero está retomar su futbol para lograr un triunfo, "para nosotros, para la afición que siempre apoya y nunca baja los brazos, se lo merecen y si ganamos es para ellos también".

Acerca de la ausencia de Carlos Izquierdoz, el tapatío destacó, "hay jugadores que pueden ayudarnos también, son distintos, pero nadie es indispensable y a pesar de que no esté vamos a salir adelante".

Santos Laguna cerró su preparación para recibir este miércoles a las Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2017.

