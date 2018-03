Los Guerreros se mentalizan en Atlas

Torreón, Coahuila

Tras la victoria sobre Chivas en duelo amistoso, la escuadra de Santos Laguna retornará este sábado a sus entrenamientos en el TSM, para preparar su próximo compromiso que será en casa del Atlas.

Tras el duelo del miércoles por la noche, el mediocampista Osvaldo Martínez manifestó su entusiasmo por la manera como está trabajando el equipo sea cual sea el compromiso que tenga enfrente.

"Más que nada lo más importante es estar en ritmo, tuvimos un partido donde da gusto jugar, porque es un rival que tiene mucha intensidad, que tiene mucho manejo de balón y nosotros a lo que venimos haciendo. En el primer tiempo nos sorprendieron con ese gol, tuvimos ocasiones de gol, no la pudimos meter, pero en el segundo tiempo le dimos la vuelta".

Ahora se enfocan en Atlas, su siguiente rival después de la Fecha FIFA, donde la misión será obtener los tres puntos pese a la urgencia del rival por sumar para evitar el descenso.

"Creo que en el futbol mexicano no hay equipo fácil, no hay equipo que sea muy irregular, creo que Atlas lastimosamente pasa por un bache muy feo, pero no deja de ser un equipo difícil. Nosotros debemos ir con la mentalidad de traernos los tres puntos y seguir en el primer lugar para tener un buen cierre de torneo", resaltó el paraguayo.

Con respecto al apoyo que recibe Santos donde se presenta, como en el HEB Park, donde un gran número de aficionados acudieron a apoyar al equipo.

"Estoy agradecido con toda la gente que vino a apoyar al equipo, contento por la victoria que se merecen, lastimosamente no podemos compartir con todos, porque sería un caos, por eso pido disculpas a la gente por no dar a todos un autógrafo, pero en fondo de mi corazón estamos muy agradecidos a ellos", expuso.

El equipo albiverde está citado para trabajar este sábado a partir de las 17:30 en el TSM. Mientras tanto, el cuerpo médico sigue enfocado en recuperar a Djaniny Tavares, se espera que pueda reaparecer en el partido ante los rojinegros.

ldv