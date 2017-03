Por la contundencia ahora en la Copa

Torreón, Coahuila

José Manuel de la Torre aseguró que el objetivo que tiene Santos Laguna en la Copa MX, es seguir avanzando y por eso, este miércoles ante Necaxa, va con el equipo que considera está en mejor momento para encarar este compromiso de Octavos de Final.



El estratega aseguró que tiene a prácticamente todos sus jugadores a disposición, salvo Ibáñez y Armenteros, para tratar de avanzar en este duelo de eliminación directa.



"Así soy, así he sido y seguiré siendo, muy competitivo, me gusta ganar todo y me molesta cuando las cosas no salen bien, así es como me educaron, el proyecto está así desde un inicio en la institución, si no, no estuviera acá", manifestó el estratega.



Señaló que la presión existe en cada partido, "es parte de lo que nos vamos a enfrentar, el objetivo en la Copa es ganar para seguir avanzando y en liga es sumar tres puntos para buscar el puntaje que nos hemos propuesto, independientemente de la calificación".



Con respecto a las críticas que ha recibido Julio Furch por las fallas constantes que tuvo en el partido ante Pumas, De la Torre expuso lo siguiente:

"Furch acaba de hacer dos goles contra América, si es por goles, los acaba de hacer y son tan importantes en liga como en copa. Hay otras cosas que él hace y que no hacen otros compañeros, son diferentes características y para nosotros funciona de otra forma, lo podemos cambiar o no, entones será diferente, podrá entrar Jonathan, Djaniny o Cisneros, en eso nos corresponde a nosotros.

El equipo en cada partido es muy superior al rival en cuestión de producción de jugadas. Nos ha faltado ser contundentes, pero eso no le corresponde nada más a un jugador, es el equipo, es un funcionamiento en conjunto".



Es por eso que no ha utilizado a otros jugadores, como Ronaldo Cisneros, quien ha lucido en la Selección Sub 20.



"Ronaldo ha estado con Selección todo este tiempo, hizo pretemporada con nosotros, es darle tiempo al tiempo, apenas viene llegando. He debutado jugadores que se han consolidado y no lo hago sólo por hacerlo, quiero que sean productivos, está en cada quien el ganarse el lugar, en eso trato de ser lo más parejo posible de acuerdo a las circunstancias que se presentan y de acuerdo a lo que necesitamos. Tenemos a dos chavos de 18 años siendo titulares", resaltó.



José Manuel sabe que sus jugadores no deben perder la confianza cuando los goles no llegan.

"Ellos se dan cuenta, las imágenes son muy claras, participan todos, es la participación en conjunto, en ese aspecto somos claros que nos está faltando y debemos tener determinación y fe para hacer los goles".





