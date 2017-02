Santos prepara su pararrayos

Torreón, Coahuila

Santos Laguna regresa a casa este domingo para recibir a los Rayos del Necaxa, un equipo que ha venido a menos y que lucha por recuperar la dignidad tras la goleada recibida ante Querétaro.

Sus tres últimos resultados han sido precisamente igualadas, por lo que les urge sumar de a tres, sobre todo en casa, donde han ganado dos y empatado uno.





A partir de las 18:00 horas en el Estadio Corona del TSM se verán estas escuadras dentro de la jornada 8 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX. Los laguneros llegan como los reyes del empate y todavía con la etiqueta de invicto puesta en la camiseta.

Los dirigidos por José Manuel de la Torre vienen de empatar en casa del León, al que tuvieron en la lona, pero como ha sucedido más de una vez en el torneo, dejaron vivir a su rival y éste terminó empatándoles al final.

Santos es quinto dentro de la clasificación, tiene 11 puntos derivados de 2 triunfos y 5 empates.

Sin embargo, esto lejos de ser una preocupación, es un alivio si se toma en cuenta lo hecho el torneo anterior, tanto en producción de puntos como en su ofensiva, la cual tiene 10 goles que la mantienen entre las mejores del torneo.

Su goleador es el uruguayo Jonathan Rodríguez con 3, le sigue el argentino Julio César Furch 2, apoyados con los tantos de Néstor Araujo y Carlos Izquierdoz, quienes llevan un par cada uno.

A la defensiva, los de la Comarca han tenido algunas distracciones, pero en general caminan mejor, su guardameta Jonathan Orozco ha recibido 7 goles en lo que va del torneo y en dos partidos no le anotaron, así que las cosas marchan mejor.

Un levantón anímico le dio a los laguneros el triunfo que a mitad de semana obtuvieron en Tepic, Nayarit, dentro de la Copa Mx, pues golearon a Coras 5-0 y de esa manera se mantienen con vida en esa competencia, donde un triunfo sobre el América les daría el pase a la siguiente fase.

Así que 'El Chepo' de la Torre pudo trabajar con tranquilidad para su compromiso ante el equipo de Aguascalientes.

Necaxa quiere reponerse después de ser goleado en casa por Querétaro, trata de regresar al nivel que mostró el torneo anterior, en su retorno a la Primera División, pero de momento ha tenido varias dificultades, tanto en defensa como en ataque.

Rayos ocupa la posición 15 en la clasificación con 7 puntos, producto de 2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, ha venido a la baja, lo cual comienza a preocupar a su afición.





Para este duelo se presenta todavía con la ausencia de Edson Puch por lesión, eso parece que ha provocado una afectación muy notable en el funcionamiento ofensivo, así como en la parte anímica.

Los dirigidos por Luis Alfonso Sosa en 7 partidos nada más han hecho 6 goles, es decir, tienen uno de los ataque más pobres de la competencia, tienen en Claudio Riaño a su mejor anotador con 3 tantos, mientras que en defensa ha permitido 11.

Pero hay que tener cuidado, porque de así como fue goleado por Gallos Blancos, también fue a ganar a una cancha muy complicada como es la de Xolos.

Históricamente, Necaxa tiene 12 visitas al Corona sin ganar, aunque tiene 9 empates y 3 derrotas, siendo su último triunfo en suelo lagunero en el Invierno 2000 por 2-1.



Ausencia de su presidente

Para este partido y para los que vienen dentro de los próximos 40 días, Santos Laguna no podrá ser acompañado por su presidente Alejandro Irarragorri debido a que padece de Hepatitis A.

"Queridos todos. Durante el fin de semana, he sido diagnosticado con Hepatitis A. Una muy severa y fuerte Hepatitis A, que me tendrá alejado de nuestras oficinas, alejado de nuestras instalaciones, por los siguientes cuarenta días. Es evidente, que no estaré físicamente con ustedes, pero estaré tanto mental, como de corazón, y con la gran pasión que nos une", compartió el directivo a través de un video en redes sociales, así que los jugadores le dedicarán este partido ante Rayos.





