Para Chepo la Copa MX no es un torneo menor

Guadalajara

Chepo de la Torre, entrenador del Santos Laguna, sabe que este miércoles en la Arena Cora se juegan la vida, literalmente en este certamen copero. El conjunto lagunero no ha sumado unidades en sus primeros dos partidos y cayeron de locales ante los nayaritas, por lo que el Chepo sabe lo que tienen que poner en su visita a la casa del equipo de Tepic.

“Creo que el equipo ha trabajado muy bien y sabiendo todas las circunstancias que tenemos para poder seguir con vida en la Copa. Siempre que participamos en un torneo, la intención es ir por todo, creo que los primeros resultados no fueron buenos, pero siempre vamos con la intención de avanzar, ganar y sumar campeonatos”.

Sobre los Coras, equipo revelación del Ascenso MX, el Chepo señaló que a la base de este conjunto lo conoce por su pasado reciente con Chivas y destaca las cualidades de los jugadores a los que se van a enfrentar el miércoles.

“Conozco a muchos de ellos, estuvieron con nosotros en su proceso de crecimiento en el Deportivo Guadalajara, sé que tiene jugadores muy dinámicos y bien armaditos, bien trabajados y eso es lo que han producido y bien merecido y también está lo que nosotros estamos haciendo para buscar ganar”.

Se le preguntó al Chepo si Marcelo Michel Leaño tiene una desventaja con él, por el hecho de que Marcelo no jugó profesionalmente al futbol y el Chepo señaló que eso no influye para hacer un técnico exitoso o no.

“Son las vivencias que tiene uno y otro, puede ser que se vean diferentes las cosas entre uno y otro y nada más. Lo único que te genera buenos o malos comentarios son los resultados y eso es de acuerdo a lo que tenemos. Eso habla bien de él, que pese a los factores adversos, ha podido hacer bien las cosas con Coras. Como cada quien lo pueda aprovechar, gente que vivió muy de cerca el futbol y eso también te ayuda mucho, pero son perspectivas diferentes haya jugado o no”.

¿Qué opina de la acción de La Volpe al meterse a la cancha y derribar al Chapo Sánchez?

“Las imágenes son muy claras y hay gente que se encarga de analizar o castigar lo que se tenga qué hacer. No hay mucho que opinar al respecto y listo. Eso es una cuestión muy particular y el único que pudo pasar es él. Nosotros vimos la imagen y es contundente y cada quién se tiene que hacer responsable de sus actos”.

GPE