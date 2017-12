Chava Reyes regresa a Santos para dirigir Fuerzas Básicas

Torreón, Coahuila

Salvador Reyes de la Peña es el nuevo director de Fuerzas Básicas en Santos Laguna, para continuar el proyecto que dejó Robert Dante Siboldi tras asumir las riendas del primer equipo.

'Chava' tuvo una primera etapa en la institución santista, como parte del cuerpo técnico que dirigió al primer equipo en 2010. Ahora asume la responsabilidad de la cantera albiverde.

“La meta seguirá siendo, no nada más mía, sino de todo el equipo de Fuerzas Básicas, el desarrollar la mayor cantidad de jugadores de la mejor manera para que destaquen en el futbol”.



"Me siento muy contento de regresar a la Comarca Lagunera, lo comentaba con amigos que trabajan aquí, llegué al aeropuerto y ya me sentía como en casa. La verdad que en el tiempo en el que estuvimos por acá en 2010, antes de irnos a Selección Nacional, siempre nos trataron muy bien, tuvimos grandes experiencias, eso fortaleció una gran amistad con Alejandro (Irarragorri) y con "Pepe" (Riestra), ahora me toca regresar y estoy muy contento de estar otra vez aquí", señaló Reyes y dijo que es una buena oportunidad para trascender.

Acerca de lo que se ha hecho hasta el momento en las fuerzas básicas del Club, destacó el hecho de que se hayan desarrollado a muy buenos niveles.

"Están liderando el concepto de Fuerzas Básicas en México, un gran trabajo que han hecho, se ha reflejado en títulos y en jugadores. Estoy contento de regresar, de unirme a este proyecto y seguir con esta línea que han mantenido durante estos años".

Acerca de los logros que en este renglón ha tenido Santos, recordó que le tocaron los inicios de este proyecto, "se ve que lo han realizado con un gran nivel de profesionalismo, con un gran nivel de entrega, de voluntad, los resultados ahí están, los campeonatos que han tenido, no es la primera vez que lo logran, ha reflejado todo ese esfuerzo que han hecho, toda esa inversión que han tenido para sus Fuerzas Básicas".

Salvador conoce la infraestructura del TSM, así que sabe lo que tendrá a disposición para trabajar.

"La verdad que estas instalaciones son de primer nivel, no se encuentran fácilmente en el mundo, no queda más que aprovecharlas al máximo, que los jóvenes estén conscientes de que lo que están viviendo acá es muy difícil que lo encuentren en otro lado, que lo aprovechen al máximo para su formación y por qué no, para que sean un referente de Santos Laguna”, expuso.

Considera fundamental tener estas instalaciones para desarrollar de la mejor manera a los jóvenes, pues “uno fue jugador y la verdad me proyecto en los jóvenes que están ahora en la Casa Club, ha de ser un sueño venir y entrenar en estas instalaciones, donde te dan todas las facilidades para desarrollarte como persona, en tu deporte favorito que es el futbol, es un sentimiento padrísimo el poder venir al TSM y disfrutar de este gran complejo”.

Señaló que los aspectos son los más importantes para el desarrollo y crecimiento de un futbolista, primero que nada deben de valorar dónde están y hacia dónde apuntan.

“Aquí, primero que nada, somos seres humanos, aquí el individuo importa mucho, queremos formar personas que tengan valores y principios, que aparte tengan ese ADN Guerrero, una persona que siempre lucha por alcanzar sus objetivos con lealtad, con todo el deseo y actitud positiva”.

Su objetivo principal es seguir formando a los jugadores, de estar al tanto de las necesidades que tengan y tratar de resolverlas, estar muy pegados a los jugadores y a los entrenadores.

