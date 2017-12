En deuda con el club y la afición: 'Cali' Izquierdoz

Estado de México

El capitán de Santos Laguna, Carlos Izquierdoz, reiteró el compromiso que tiene el equipo para hacer un buen torneo el próximo semestre, no sólo por los refuerzos que han llegado al equipo, sino también por la deuda que tienen con el club y su afición.

De regalo de Navidad, pide paz y amor en lo familiar, pues “si estamos bien en las familias, en casa, se puede hacer rendir bien en el trabajo. Vamos a pedir que en 2018 sea un año importante para Santos”.





"Sin duda que estamos aspirando a eso, a hacer una buena pretemporada, a tener un buen equipo, creo que han venido refuerzos de mucha jerarquía, que van a aportar muchísimo, además estamos con esa deuda de hacer un buen torneo. Yo lo dije anteriormente, que me gusta mucho el equipo que tenemos, la forma como trabajamos, así que pienso este va a ser un buen semestre para nosotros", expresó al finalizar la práctica de ayer en las instalaciones de la FMF en el Estado de México.

De la forma como se ha armado el equipo, indicó: "No se ha cerrado, puede llegar gente del extranjero, pero se trajo a Alcoba, un central de mucha experiencia, que en Pumas hizo buenas cosas, tiene buena trayectoria, Isijara, Cuero, Rabello, gente de media cancha hacia adelante que puede aportar mucho. Estamos trabajando en eso, en generar buen ambiente y que los chicos se sientan cómodos, apoyar en cualquier momento".

Aunque algunos ponen a Santos como candidato al título por la calidad de sus refuerzos, Carlos señaló que se cree en la calidad de los jugadores, pero de nada sirve si no se tiene un buen equipo.

“Nunca se debe dejar a un lado a equipos grandes como América, Chivas, Pumas, Cruz Azul que se están renovando. Hay muchos equipos como Morelia que calificó, el futbol mexicano es muy competitivo, acá el que arma un buen equipo, que arranca bien, tiene muchas probabilidades de meterse en liguilla”, dijo.

En cuanto a la rivalidad regional y la distancia que se tiene con Tigres y Rayados, el capitán comentó que en los últimos tiempos Tigres es el que ha hecho mucha diferencia.

“Meterse en cinco finales en tres años y medio, si no me equivoco, me parece que marca una superioridad sobre el resto, sobre todos, hay que trabajar muy bien para igualarlos, otros equipos no cuentan con presupuesto similar, pero eso no cuenta, nosotros demostramos que podemos competir, la idea es planificar y prepararse para eso”, apuntó.

Carlos Izquierdoz comentó sobre no haber salido de Santos a pesar de que se habló de varias ofertas:

“Es un halago muy grande que ocurran esas cosas, hace tres años y medio me tocó llegar al país, he tratado de ser alguien en la liga, así que a seguir trabajando de esa forma, estoy contento con Santos, pienso en hacer un gran torneo porque estamos con esa deuda pendiente, porque no nos hemos metido mínimo entre los primeros cuatro”.

dcr