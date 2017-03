“Debemos aprovechar los juegos seguidos en casa”

Torreón, Coahuila

Carlos Izquierdoz, Capitán de Santos Laguna, habló con los medios de comunicación después de la práctica de ayer.

Esto posterior al entrenamiento en el que terminó enfrascado en una discusión con Julio González y José Abella, el cual, dijo, fue debido a la calentura con que se disputa el balón en las prácticas.

"Estamos consientes y nos ha molestado los pocos puntos que tenemos, no estamos conformes, estamos con la sensación que deberíamos llevar más pero esta es la realidad".

"Estamos tranquilos en la parte de que en el campo se hacen bien las cosas, pero creo que es positivo que se esté jugando bien y nos frustramos a veces cuando nos sacan el resultado".

"Debemos seguir concentrados para el final de cada encuentro y tratar de ser más fuertes en casa en los tres juegos que tendremos consecutivos para llegar a la liguilla".

"Me calenté un poco con Julio pero ahí queda todo, de estas nos encontramos dos o tres veces por semana siempre yo incluido".



Para "El Cali", los puntos que se han dejado escapar es porque muchas veces no se es contundente al ataque, por distracciones atrás y también mérito del rival.

"Ahora tenemos 15 días para trabajar y tratar de solucionar ese tipo de errores, seguimos pensando que el equipo ha trabajado muy bien, pero hemos pagado caro en una liga en donde la verdad a los rivales en partidos de visitante te juegan con sistemas muy defensivos y quieras o no".

"Algunas veces generan peligro y les puede dar resultado y nos ha pasado en donde todos somos responsables por esta situación".

Para Carlos Izquierdoz no preocupa salir momentáneamente de zona de clasificación, "lo que nos debería preocupar sería si estuviéramos jugando mal, si no tuviéramos la oportunidad de ganar, si vemos bien la Tabla General del cuarto al doceavo lugar no hay mucha diferencia en puntos, son alcanzables creemos y confiamos que este equipo tiene lo suficiente para agarrar una racha favorable en los juegos que tendremos en casa consecutivamente".

De mucha importancia y ser fuertes en casa, sobre todo con el apoyo de la afición resaltó "El Cali" Izquierdoz ante los siguientes encuentros que sostendrán de local.

"Sabemos que la afición ahí va a estar apoyando con todo, tenemos la bronca de haber sido eliminados en la Copa, en lo que coincidimos fue el peor partido que hemos jugado ante Cruz Azul".

Con respecto al leve altercado ocurrido en el entrenamiento entre Izquierdoz, Julio González y Abella, el defensa argentino comentó:

"Todo aquel que ha practicado un deporte o competencia entiende que esto pasa en todos los equipos y muy seguido, no pasa nada, es la normal calentura, hay buen ambiente, Abella es con los que mejor me llevo en el plantel, él se metió a separar".

"Me calenté un poco con Julio pero ahí queda todo, de estas nos encontramos dos o tres veces por semana siempre yo incluido", finalizó el comentario con una gran carcajada el zaguero lagunero.

JFR