Bryan Lozano aprovecha el momento

Torreón, Coahuila

El extremo santista, el uruguayo Bryan Lozano, aprovecha al máximo los minutos de juego que le han dado en este torneo, esperando llenar las expectativas del entrenador y sus compañeros, dijo este lunes al término del entrenamiento del equipo en el TSM de cara al partido de media semana ante el León en el Corona.

Precisó que venía esperando la oportunidad de jugar y mostrarse, ahora a aprovechar cada segundo dentro del terreno de juego.

Sobre la posible eliminación del descenso en México, Bryan Lozano precisó que esto le quitaría la ilusión a muchos jugadores y los equipos se relajarían.





"La oportunidad que me dieron traté de aprovecharla al máximo, venía trabajando para eso, tenía la espinita de esa calentura en Toluca, me disculpé con mis compañeros y cuerpo técnico, ese momento de calentura no vuelve a pasar, la verdad que mis compañeros vienen haciendo las cosas bien y traté de no pasar desapercibido y sirvió para experiencia para mí, agarrar ritmo y ganar los tres puntos", señaló.

León viene a Torreón con todo su poderío en la delantera, encabezados por Mauro Boselli, jugador referente del equipo y en el que se basa el buen accionar de "La Fiera". Los jugadores santistas, piensan en ganar y en estar en el primer lugar de la tabla general.

"Obviamente que nosotros pensamos en estar en lo más alto de la tabla, tenemos que ir paso a paso, partido a partido y eso se va a ir viendo, lo más importante es clasificar a la Liguilla y para eso tenemos que ir día a día, partido a partido, sí se vienen dando las cosas como hasta ahora, creo que lo vamos a lograr".

Casi a la mitad del torneo, quedan pocos detalles por pulir. "Los detalles lo hemos trabajado, prestar atención, menos errores posibles, mantener el arco en cero que lo estamos logrando, de media cancha para adelante tenemos a los delanteros para convertir los goles", dijo.

Sobre la posible alineación de Donovan con León, Lozano dijo saber poco del referente estadounidense.

dcr