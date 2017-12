Los verdaderos retos vienen ahora para Santos

Torreón, Coahuila

Santos Laguna entra esta semana a la última etapa de su pretemporada, en la que deberá dejar todo listo para recibir a Lobos BUAP en la primera jornada del Clausura 2018, un torneo en el que estarán los verdaderos retos para el equipo que dirige Robert Dante Siboldi.

Retornarán al campo de entrenamiento este martes en el TSM, luego de haber cumplido con una semana de trabajo en el Estado de México, donde sostuvo dos encuentros de preparación, en los cuales el estratega pudo observar todo lo que tiene, así que comienza a darle forma a su once para el arranque del torneo de liga y más tarde la copa.

El estratega sabe que tiene como objetivo regresar a la liguilla y por ende sumar para alejarse del tema del descenso.

Es una situación clara para el equipo, que con los refuerzos que adquirió luce como un plantel muy competitivo, sólido en todas sus líneas, así que viene la parte importante que es plasmarlo en la competencia.

Brian Lozano, mediocampista ofensivo de Santos Laguna, quien permaneció en la plantilla, ve con optimismo la llegada de gente como Isijara, Cuero, Alcoba y 'Gallito' Vázquez, llega gente que aprieta el medio campo, por lo que la lucha por un puesto se intensificará.

“Los refuerzos la verdad que han venido a sumar muchísimo, cada uno en su posición nos está aportando buenas cosas, tenemos una competencia interna fuerte, cada uno viene a sumar y todos quieren un lugar, así que eso nos ayuda a todos para no relajarnos”, expresó el uruguayo.

Señaló que Santos está para competir y para hacer cosas importantes en el torneo, “desde el torneo anterior ya teníamos muy buen equipo y ahora con los refuerzos nos estamos haciendo más fuertes y si Dios quiere vamos a lograr cosas importantes”.

Brian sabe que no hay excusa y que es momento de dejar atrás todo lo que no funcionó en el Apertura 2017, que es necesario ser efectivos en ataque, sólidos en defensa y no perder de vista los objetivos que se establecieron con la directiva.

Destacó el trabajo de pretemporada, considera que ha sido muy intenso, sobre todo en la parte física y eso es la base para lo que se viene, que es una exigencia mayor dentro del terreno de juego.

“Es importante sumar siempre desde el primer partido, así que tenemos que prepararnos bien para lo que será Lobos BUAP en la primera fecha, nos quedan dos semanas y si Dios quiere vamos a llegar muy bien al primer partido que nos toca en casa, donde queremos hacernos fuertes”, dijo.

En el equipo asoman también jóvenes de la cantera que conoce perfectamente Dante Siboldi, ya que él trabajó con ellos y conoce de sus alcances.

Hay material humano para que el estratega logre establecer un equipo capaz de competirle a los rivales norteño, sin olvidar a los demás, ya que ninguno se ha rezagado en la búsqueda del título del Clausura 2018.

dcr