Abonado al verde y blanco

Torreón, Coahuila

Roberto Rivas Macías es un aficionado como ningún otro, maestro, padre, esposo, apasionado en todos los roles de su vida, pero más en uno en particular: el estar cada 15 días apoyando a Santos Laguna desde la tribuna, ritual que cumple cabalmente desde hace más de 30 años.

Abonado y fiel seguidor, Roberto cuenta un poquito de los momentos alegres y tristes que ha vivido en la grada, desde las mieles de los campeonatos, hasta las lágrimas saladas de los subcampeonatos.

"Desde segunda división, mi papá era quien me llevaba a los partidos, estamos hablando como del 86 cuando estaba la resaca del mundial en México. Carlos Ortiz era quien lo dirigía, yo tenía 7 u 8 años y desde ahí aquí estamos. Se quedó el equipo a punto de subir, hasta que compraron la franquicia”, recordó.

¿Eres de los que presume haber podido estar presente en cada campeonato del equipo?

"Yo no recuerdo haber tenido otro (equipo), desde el primer día que estuve en el Corona original, me enamoré”.



Afortunadamente he estado en todos los campeonatos, desde 1996 hasta el de Querétaro, donde por cierto, estuve en las gradas apoyando.

¿Aún viajas apoyando al equipo? Antes viajaba constantemente, pero ahora por cuestiones laborales y también digámoslo, por edad, viajo poco, uno o dos por torneo, tengo 39 años.

¿Desde cuándo nació este amor por el Club? Tengo desde los 7 años apoyando al equipo, yendo al estadio, apoyando desde las tribunas.

Este deporte siempre me ha gustado, no tengo un equipo alterno, hay gente de mi edad que le va a otros de la capital, yo no recuerdo haber tenido otro, desde el primer día que estuve en el Corona original, me enamoré.

¿Tu momento más emocionante en el Corona? Fue un partido contra Rayados, una semifinal, aquel gol de Arce, igual y dicen que fue la semifinal, al siguiente fue la final, pero ese juego ante Rayados en particular fue muy emocionante para mí y también aquella final del 2012, porque se venían de muchos fracasos y frustración”

El momento reciente, la ha pasado mal el equipo, pero es cuando el afi cionado debe estar.

Esas experiencias son las que curten a los aficionados, estas épocas son otras, en mi caso se vivió desde la pobreza, la inyección del Grupo Modelo, luego la confusión con Carlos Ahumada, la inversión nuevamente de la cervecería y ahora el dueño está experimentando y le está funcionando económicamente, pero deportivamente vivimos épocas dolorosas, este torneo parece pinta bien.

¿Un momento para olvidar? Definitivamente la final en Toluca en 2010, creo que a la gente no se le va a olvidar, es una herida que estará toda la vida.

Otro fue los penales en River, que fue un robo descarado, las tres finales perdidas contra Tigres Toluca y Rayados, fueron tres ligas y la Concacaf, momentos muy complicados, pero se veía que había una luz y que se llegaría al campeonato tarde o temprano.

¿Como te ves a ti y a Santos en 20 años? "Los chavos de hoy no les genera tanta atracción o pasión el ser fi el a un equipo solamente, como en este caso al Santos”.

Lo veo aquí en La Laguna todavía, en 20 años más yo tendría 60, espero todavía seguir yendo al Estadio, estamos a la mitad del camino, pero siempre fieles.

¿Crees en el cambio generacional de aficionados?

Los chavos de hoy afortunadamente tienen muchas herramientas y ellos tienen muchos equipos, te hablan de todas las ligas, yo considero a mi grupo que es de Sol Plateas, que somos personas de entre 35 a 50 años, nosotros crecimos viendo todos los programas, te tragabas todos los programas que había del Santos en la semana y era lo único que veías localmente y nacionalmente no te interesaba otra cosa, no había la difusión que hay actualmente de la Champions, Liga Italiana, Liga Española, Inglesa.

Ahorita los chavos no tiene una identidad, le van a Santos aquí, al Real en España, al Arsenal en Inglaterra, en sí, no tienen una identidad y no les genera tanta atracción o pasión el ser fiel a un equipo solamente como en este caso al Santos. concluyó.

dcr