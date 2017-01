Regresa tranquilo con triunfo guerrero

Torreón, Coahuila

Para José Manuel de la Torre ha sido muy importante ganar en casa, ya que era un compromiso establecido por el equipo hacia la directiva y afición.

"El árbitro tiene pocos instantes para decidir, es parte del futbol, si queremos poner pretextos le podemos echar la culpa a todo mundo".





"Siempre sumar tres es importante, pues nos hemos comprometido con la directiva y afición de retomar lo que Santos fue como local, afortunadamente la gente respondió en apoyo y alegría de disfrutar el futbol en casa, por supuesto que es uno más dentro del campo haciendo su labor", expresó.

Con respecto a la polémica que desató el gol del triunfo, el timonel expuso sus argumentos.

"Siempre he sido respetoso de lo que digan lo demás, no he visto la repetición, pero si hay una equivocación a favor o en contra son cosas del futbol, cosas que no están a nuestro alcance, a veces afectan a favor o en contra, pero no está en uno, sino en otras personas, sólo hay que adaptarse".

Por su parte, Jonathan Rodríguez abandonó la cancha muy contento, luego de esos dos goles que lo colocan como el mejor anotador del cuadro albiverde.

"Estoy muy contento con el resultado y dedicárselo a la gente, ahora hay que seguir mejorando en algunas cosas, pero lo importante es sumar en casa", expresó.

Duele perder así

Carlos Reinoso, técnico del Veracruz, se quejó de que a Santos le dieron por bueno el segundo gol de Jonathan Rodríguez, pues afirmó que hubo mano del uruguayo.

El estratega chileno defendió el desempeño de su equipo, que calificó de muy bueno a pesar de que llegaron varios refuerzos.





"Estamos poco a poco tratando de mejorar, hubo momentos en que fueron mejores, los primeros 15 minutos, luego emparejamos. No tengo nada que hablar de Santos, al revés, los felicito, pero así duele perder".

"Es una equivocación y siempre es para Veracruz, hace tres años que nos hacen los mismo, calificamos dos veces y con errores garrafales nos perjudican. Duele porque estoy a cargo del Veracruz, vinimos a ganar no a perder", apuntó.





