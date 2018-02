Siboldi apoya el uso de tecnología

Torreón, Coahuila

Robert ante Siboldi, técnico de Santos Laguna, dijo estar de acuerdo con el uso de la tecnología para que los árbitros se apoyen en jugadas claves, como la de hoy ante Xolos, que no se dio por bueno un gol de Jesús Isijara.



"Nosotros tuvimos opciones de gol, hubo una jugada muy dudosa, hicimos todo para ganar, pero como es el futbol, a veces no es justo y creo que perdimos dos puntos, por jugar en casa y ante nuestra afición, pero no era nada fácil, es un gran equipo Xolos, bien dirigido, con buenos jugadores, expuso.



Con respecto a la ausencia de Diego de Buen en el medio campo de Santos, el estratega explicó que el jugador está resfriado y por eso no participó.





Destacó que hubo muchos mano a mano, riesgos, con la sensación de que ganaría el que mejor estuviera en los duelos individuales, pero él Santos, tuvo más opciones de anotar.



Desde su punto de vista fueron errores de técnica individual lo que les afectó en la parte baja, esto por querer asegurar tanto el pase en corto.

"De pronto faltó una voz a tiempo para decir que estaba solo y podía girar, pero todo esto es por la idea de no perder la pelota, de tener control del juego, pero no se pueden cometer esos errores, sobre todo en esa zona".



Con respecto a la jugada en la que no se dio por bueno el gol, Siboldi expuso:

"Yo sí creo que en acciones putuales como esa, sobre todo donde el ojo humano no alcanza a ver a tal velocidad ni distancia, donde el árbitro en línea no tiene la distancia para detectar si pasó o no la pelota, en esas circunstancias es necesaria (la tecnología), también cuando hay una agresión, cuando se atenta contra el Fair Play, estoy de acuerdo que ahí la tecnología le eche la mano a los árbitros".



dcr