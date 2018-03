Formar jugadores íntegros la tarea de Chava Reyes

Torreón, Coahuila

El buen paso de las Guerreras femenil, el trabajo detrás del éxito de las fuerzas básicas y enlaces con el primer equipo, fueron los temas del lunes en el programa 'Somos Santos' transmitido en vivo desde el estudio de Multimedios Laguna.



Estuvieron de invitadas las jugadoras, la defensora Karla Martínez y la arquera Diana Sánchez. Mientras que por el área de Fueras básicas estuvo su director, Salvador Reyes, quien sabe que tiene que darle la continuidad de éxito a las fuerzas inferiores del equipo que dejaron sus antecesores como el propio Siboldi.



"Fuerzas básicas hay que formar ganando, pero lo más importante es que salgan jugadores como lo han hecho al primer equipo, selección y extranjero".



Para Diana Sánchez, el equipo femenil lleva a penas dos torneos y forjará su propia historia como el equipo varonil. "Apenas está empezando, sabemos lo que en los hombres significa, nosotros estamos forjando nuestra historia, queremos dar una buena cara y lo mejor de nosotros", comentó la joven, quien además del futbol, toma clases de inglés.



Karla por su parte, no se ve haciendo otra cosa más que jugando futbol, aunque no negó que le gustaría algún día dirigir. "Yo no me negaría a la posibilidad pero no es como lo que quisiera ser, pero vivir esa experiencia, estar detrás de un equipo, sería algo padre", dijo.



En la segunda parte del programa estuvo como invitado Chava Reyes director de fuerzas básicas de Santos Laguna, quien estuvo en 2010, regresó a mediados de diciembre de 2017 para hacerse cargo del puesto que era de Siboldi, ahora estratega del primer equipo.



Habló de cómo se dio su llegada al club, por segunda ocasión. "Me habló directamente Alejandro, luego tuve platicas con Pepe Riestra, la verdad no hubo mucha necesidad de hablar más, desde el principio aceptamos, sabemos del gran esfuerzo y la estructura que han formado, cuando hay algo así uno no duda en tomar esas oportunidades", dijo.



"La verdad es que es una gran responsabilidad, pero contento de tomarla, fuerzas básicas hay que formar ganando, pero lo más importante es que salgan jugadores como lo han hecho al primer equipo, selección y extranjero".



Anteriormente técnico, ahora director de Fuerzas Básicas, Chava Reyes ya le está agarrando el gusto de formar jugadores. "Formar jugadores íntegros, con el ADN de Guerreros y han hecho un espectacular trabajo los antecesores y con la responsabilidad de hacer un mejor trabajo", comentó.



Sobre el paso del primer equipo, precisó que en los entrenamientos hay un gran ambiente, todos ríen, pero en el campo, están todos serios y concentrados.



"Muy bien, creo que el equipo está haciendo bien las cosas, se ven serios, se ven con gran alegría, muy buen ambiente, Siboldi lleva la ventaja porque sabe lo que requiere se equipo y su afición, se han dado todas las cosas para que ahora sean líderes y que ojalá lo puedan mantener y tener una liguilla importante", concluyó.







dcr