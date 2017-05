Santistas mundialistas entrarán hoy en acción

Torreón, Coahuila

Cinco jugadores de Santos Laguna presentes con la Selección Mexicana Sub – 20, buscarán otra victoria en la fase de grupos de la Copa Mundial de la categoría, al enfrentarse a su similar de Alemania, encuentro que se televisará en México este martes.

El Tri comenzó su participación en la justa mundialista con el pie derecho, al derrotar tres goles por dos a la Selección de Vanuatu, con un gol del albiverde Ronaldo Cisneros y asistencias de los también canteranos santistas, Uriel Antuna y Kevin Lara.

El mediocampista, Kevin Lara, ingresó al minuto 65 en su debut mundialista, al respecto comentó:

"Me sentí muy feliz, tenía muchas ganas de jugar, siempre estoy a la disposición del equipo aunque me toque estar únicamente 20 minutos, 90, o apoyar a los compañeros desde afuera, cuando me toca entrar hago todo siempre en beneficio de mi equipo".

Sobre su siguiente compromiso contra Alemania, Lara mencionó: "Nos sentimos ya ansiosos porque empiece el partido".

El partido entre México y Alemania, se jugará este martes 23 de mayo, en el Estadio Mundialista de Daejeon, a las 06:00 horas, tiempo local de México.

JFR