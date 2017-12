Santos es campeón de la categoría Sub 20

Ciudad de México

Santos es el nuevo campeón del Apertura 2017 de la categoría Sub 20, tras vencer 1-0 por marcador global al Atlas, el cual fue anotado en el partido de ida de esta Final.

El cuadro lagunero supo defender muy bien la ventaja que sacaron como visitante, pues el único tanto que se dio en esta Final fue el del Alberto Ocejo al minuto 38 en el Estadio Jalisco, donde se disputó el cetejo de ida.

En la vuelta, Santos no pudo ampliar la ventaja en casa; así como los rojinegros no supieron como remontar el marcador y con el gol de Ocejo, los de la Comarca se coronaron en la categoría Sub 20.

Al finalizar el encuentro, los ánimos se calentaron, luego de que un jugador festejara frente a los rivales, lo que causó la molestia de varios, dando pie a que se iniciara un conato de bronca; sin embargo, esto no pasó a mayores, ya que se controló la situación y los locales pudieron celebrar su título.