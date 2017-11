Siboldi no sabe si seguirá

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi esperará la reunión de Consejo en Santos Laguna para conocer si continúa en la dirección técnica del equipo o regresa a Fuerzas Básicas.



Pidió una disculpa a la afición por no haber logrado la despedida que se esperaba, con un triunfo sobre el América, sobre todo por el desarrollo del partido.





"Primero que me confirme la directiva. Son rumores, oficial no hay nada, no me han dicho nada, entre mañana y martes hay reuniones de consejo para hacer el análisis para ver si continuo yo, pero quien esté hay que gratar de revertir esta situación".



"Estoy listo (para dirigir), me siento capaz, preparado, no soy ningún improvisado, pareciera que empiezo recién, pero hay que hacer un poco de historia, recordar que llevo 8 años dirigiendo en Liga de Ascenso, hice el proceso de formación como técnico, sé trabajar con jóvenes y adultos.

Estaba esperando la oportunidad, tres años como director de fuerzas básicas, pero seguía preparándome y esperando la oportunidad que se me dio, tuve dos resultados que no esperaba, pero el equipo intento jugar a algo y se plasmó en el campo".



Indicó que este torneo le deja muy satisfecho sabiendo que hay un plantel capaz y con mucho talento, "tratamos de darles confianza a los jugadores que la habían perdido, trabajamos en eso".



En cuanto a la situación de Gael Sandoval, a quien se le relaciona con Chivas, comentó: "Sandoval es un muchacho con muchas cualidades, muy importante. La directiva analiza si es lo correcto o si es lo mejor para el club o el jugador para hacer la transacción, si no, seguirá en el club. Lo que sea mejor para él se hará".







dcr