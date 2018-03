Siboldi, el técnico que cambió la cara de Santos

Ciudad de México

Después de 10 jornadas, Santos Laguna amaneció este lunes como el máximo líder del torneo. Con 20 unidades, de 30 posibles, el equipo logró colarse, sin faramalla y en silencio, a lo más alto de la tabla. Robert Dante Siboldi, técnico del cuadro de Torreón, sabe que esto es sólo un premio al esfuerzo. Las bases, según menciona en exclusiva a La Afición, es la "humildad y el trabajo duro", algo elemental que lo han llevado a ser uno de los técnicos revelación de la campaña.

El nacido en Montevideo, Uruguay, en 1965, llegó como estratega en la jornada 12 del Apertura 2017, cuando el equipo estaba borrado del protagonismo en el lugar 13 de la tabla, con apenas 2 victorias con José Manuel de la Torre. Después de ser el interino en ese momento, supo que la oportunidad de dirigir en el máximo circuito tenía que ser bien aprovechada y buscar esa solución que pudiera cambiar el rumbo del club. A pesar de no haber calificado, la confianza de Alejandro Irarragorri de mantenerlo como técnico, no fue la equivocada.

El ex portero sabía que la mala campaña tenía que cambiar para el Clausura 2018, donde el principal objetivo era reestructurar y devolverle a los jugadores la confianza del porqué vestían una de las camisetas importantes del futbol mexicano. Así fue como el llamado “Flaco”, comenzó a planificar el conjunto para devolverlo a los primeros 10 de la tabla.

“Yo no hice nada extraordinario. Queremos esa revancha del torneo pasado. Los muchachos se han entregado con esa rebeldía de enfrentar los encuentros. Nosotros le damos las herramientas de confianza, credibilidad y de seguir creyendo. Vamos mejorando cada partido. Nadie nos ha regalado nada”, mencionó Siboldi.

Santos no amanecía como líder de la tabla, desde el Clausura 2012, cuando finalizó con 36 unidades en la última jornada del torneo. Tuvieron que pasar 12 campañas para que el cuadro lagunero ocupara dicho sitio en la Liga MX. Un premio que lo ha disfrutado por el esfuerzo que han tenido. Sin embargo, Siboldi no se confía, y “sin perder la objetividad y los pies en la tierra”, buscarán mantener las bases que lo han llevado a figurar.

Otro de los logros que se le atañe a esta gran campaña de Santos, el plan goleador que está teniendo Djaniny Tavares. El nacido en Cabo Verde acumula 12 anotaciones que lo colocan como el máximo artillero del Clausura 2018 en apenas, 10 jornadas. A pesar de ser un jugador que se le criticó por no explotar en los momentos claves, la llegada de Siboldi le vino bien al atacante lagunero.

“El tema de Djaniny es la confianza y seguridad. Un cúmulo de cosas que desde que llegó a México ha venido adquiriendo. Sus compañeros han logrado un gran trabajo para que se vea en la culminación de la jugada. Con base al juego de conjunto hace que brillen las individualidades como la de él”, aseguró el estratega.

Siboldi sabe que no es el técnico de renombre en el máximo circuito del futbol mexicano. Pero su experiencia en el ascenso, así como en su vida profesional y fuera de ella, lo han hecho corregir esos altibajos y poder así brillar desde la liga de ascenso, hasta tener la confianza en un equipo como Santos Laguna.

“Soy una persona muy sencilla. Todo me ha costado. Tuve que empezar desde abajo; he estado abajo; he cumplido todo el proceso de evolución. Vengo con experiencia. Me siento preparado, tranquilo y consiente. Hay que seguir aprendiendo todos los días”, mencionó el nacido en Uruguay pero ya con la nacionalidad mexicana.

El calendario de Santos es aún muy complicado. Esta martes visitan al equipo hermano, Tampico Madero, en los octavos de final de la Copa MX. Y el sábado, reciben a Rayados en el TSM, partido correspondiente a la jornada 11. Sin duda, dos pruebas complicadas pero confiados en que saldrán adelante.

Aún falta mucho camino por recorrer en ambos torneos, pero “el trabajar callados y con humildad”, como señala, es por lo que se han posicionado en los primeros sitios. Así es este nuevo Santos, que sin hacer ruido, ha logrado cambiar la cara y despertar como nuevo líder de la campaña.