“La clave es el deseo de hacer historia”: Siboldi

Ciudad de México

Muy pocas veces el futbol se viste de justicia. Santos hizo una temporada regular con grandes números y el mínimo que merecía por su esfuerzo era llegar a la Final y pelear por el título.

El conjunto lagunero hizo pedazos al actual campeón Tigres en cuartos de final y ahora, a América no le dio oportunidad de nada para terminar arrollándolo por un 6-3 global. Robert Siboldi sabe que esto es premio a la constancia y por ello se encuentra contento de estar en la gran Final, a pesar de que América hizo méritos por alcanzarlos en el marcador.

"Nosotros veníamos a ganar el partido. Nos llevamos dos goles en contra de forma rápida pero es impresionante el temple de mis jugadores y lo demostraron contra un gran rival. El gol de Rodríguez antes del medio tiempo fue fundamental porque tuvimos tiempo de ajustar algunas marcas y movimientos tácticos. Debíamos tener confianza".

El entrenador de Santos destacó que su equipo merece estar en donde está porque les ha inculcado el juego colectivo, en donde todos los aportes son importantes. "La clave es el grupo de seres humanos que tengo y que tienen intención de trascender, de hacer historia en el club; aquí sobresale lo colectivo sobre lo individual".

Al principio del torneo se creía que Siboldi no tendría las credenciales suficientes para llevar a un equipo a esta instancia, pero el ex portero considera que ha demostrado con números y resultados que está listo para escribir su historia en el club.

"Los tiempos de Dios son perfectos. Si bien me faltaba la experiencia de vivir esta fase, la preparación la tengo. Sin embargo, debo reconocer que esto no lo logré solo, es logro de todos los jugadores y de la afición que nunca nos ha dejado de apoyar".

Respecto al estado de salud de Djaniny Tavares y Néstor Araujo de cara a la final contra Toluca, el entrenador dijo que : "Vamos a ver cómo evoluciona Néstor para ver si alinea en la final; hoy a Djaniny no lo consideramos de titular porque no estaba al cien del golpe en su hombro por eso preferimos resguardarlo y no exponerlo. De igual forma veremos cómo se encuentra para el partido de ida y ver si lo podemos alinear".