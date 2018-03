Siboldi descartó exceso de confianza en derrota de Santos

Guadalajara

Tras el descalabro de Santos frente al Atlas, el técnico del equipo, Robert Dante Siboldi, descartó que su equipo haya caído en exceso de confianza por llegar como líder al choque en el Estadio Jalisco.

"No creo que haya sido por exceso de confianza, las cosas no salieron hoy, no tuvimos oportunidad un buen partido, no tuvimos la pelota, Atlas nos presionó. Veníamos mostrando una cara en el torneo y no se nos dio", dijo.

Siboldi destacó la actuación del guardameta, José Hernández, quien debutó como portero con los rojinegros y en el que por momentos se vio reflejado cuando inició su andar como arquero atlista a principio de los 90's.

"Miré al arquero joven y me vi reflejado, anduvo muy bien, creo tiene un gran futuro ese muchacho, tuvo un momento clave, sacó dos pelotas importantes", finalizó.

Pese al resultado, los de la Comarca aún conservan el primer lugar de la competencia, no obstante, deberán esperar el resultado de Tigres que con 24 unidades les puede superar y este sábado se mide a León.