Néstor Araujo respalda a Siboldi para continuar

Torreón, Coahuila

Ante la posibilidad de que Robert Dante Siboldi continúe como director técnico de Santos Laguna, el defensa central Néstor Araujo señaló que eso le da tranquilidad, ya que el equipo ha funcionado muy bien el tiempo que ha estado al frente.

"Ahora que hemos trabajado bien estas últimas semanas y el equipo está comprometido, a uno lo tiene tranquilo. Ha hecho un buen trabajo, el equipo está comprometido, sobre todo es eso, no es fácil manejar a un grupo de 24 jugadores. Tanto Siboldi como Rafa (Figueroa) y Cigliuti lo manejan bien. Yo estoy muy tranquilo de que siga el proceso con él", expresó.

Y de su futuro con Santos, los rumores que lo hacen en América y Chivas, el seleccionado sonrió y dijo: "Siempre es así, no sólo lo mío, la verdad no me he enterado de nada, no he hablado con mi representante ni directiva, si lo supiera no lo diría, pero de corazón les digo que no sé nada, ahora pienso en terminar bien y hacer buena pretemporada, regresar a liguilla y a los primeros lugares, trabajar mucho, porque la gente y el club se lo merecen".

Luego añadió que ahora piensa en enfrentar al América, luego espero tener descanso, ya se hablará con la directiva, "no he querido enterarme”.

Dice tener contrato un año y medio, que terminando el torneo, en su momento tratará todo eso, “trato de no inquietarme, porque todo mundo me pregunta, hasta mi familia, pero no sé nada”, expuso.

Lo que le importa es cerrar bien el torneo, sacar puntos por el tema de la porcentual, "creo que es importante cerrar bien en casa, regalarle a la gente un triunfo, y el otro el tema es el porcentual. Primero Dios ganando 21 puntos, si bien no es bueno, se rescata por el lugar donde llegamos a estar, a 3 o 4 puntos del último lugar.

Es importante que el próximo torneo pensemos en otras cosas, tener la mente clara y hacer un buen torneo para regresar a este Santos a los primeros lugares", apuntó.



Por eso es que Araujo ve la necesidad de ganar tres punto este domingo, a un rival que está en liguilla, con buenos jugadores y que siempre viste ganarle, pero "hay que pensar más en lo que nos ayudarían esos tres puntos".



En cuanto a si es o no un partido por el orgullo, Néstor expuso: "Creo que el hecho de pensar en eso es el tema de la afición, de la gente que no le regalamos buenos resultados en casa, claro que también antes del orgullo nuestro es por la gente que hizo entradas buenas en el torneo y se merece buenos resultados".



Sabe de la peligrosidad de los atacantes americanistas como Oribe Peralta y Carlos Darwin, dos ex santistass, a quienes ve como jugadores diferentes, "ya veremos cómo juegan, hay que ir viendo, esas cosas tácticas".



Néstor Araujo ha tenido un año muy intenso con sus participaciones con el Tri, pero asegura sentirse bien para este último compromiso.



"Al final creo que todo lo que tenemos para rehabilitarnos, para preocuparnos es bueno, me he sentido bien, ahora Robert (Siboldi) ha variado al equipo en Liga y Copa, por ahí los viajes es un poco lo cansado, pero al final llega uno aquí o a la Selección y te preguntan como estas y deciden si hay que entrenar o hacer rehabilitación. En lo físico estoy bien para cerrar bien en casa".

