Néstor Araujo, con el Mundial a la vista

Torreón

Se nota tranquilo, enfocado en su rehabilitación. Ya sin la angustia que le provocó aquel agudo dolor en la rodilla el 27 de marzo en el partido ante Croacia, Néstor Araujo solo piensa en recuperarse para llegar a la Liguilla con Santos y al Mundial con la selección mexicana.

El pronóstico es positivo, pues según ha manifestado el médico va por buen camino, y en caso de que el club llegue a semifinales y a la Final, será determinación del cuerpo técnico si lo ponen o no a jugar. Incluso, desde esta semana ya se integró al trabajo grupal.

"Estoy en paz, adaptándome a lo que pasó. Sé que no hubiese sido lo mejor, pero lo acepto. Ahora estoy con la actitud y ganas de salir adelante y estar lo más pronto posible de regreso", dijo Néstor a La Afición.

El central tiene claro el objetivo, pese a que ha mencionado que tampoco se presionará para regresar si no está al cien por ciento.

"Sé que dieron un pronóstico, estoy echándole muchas ganas y con toda la actitud de estar bien. Ojalá y se dé el regresar para la Liguilla, y por consecuencia ojalá y se dé el estar en selección, vamos paso a paso, estoy mentalizado en regresar".

En su historial ya cuenta, para su mala fortuna, con experiencia en lesiones. Es por ello que ya no se impacienta.

"He tenido varias lesiones, tengo bastante experiencia en eso, creo que por eso estoy en paz y tranquilo, conozco mi mente, conozco mi cuerpo. Ahora estoy pensando en recuperarme. No me voy a adelantar a nada, tengo que estar al cien por ciento para mi regreso a las canchas".

Más allá de lo ocurrido, Araujo también sabe que en la pasada fecha FIFA México evidenció varias carencias, que es necesario corregir ya de cara a la justa en Rusia. Hubo detalles que les costaron, sobre todo, en el último duelo frente a Croacia (el cual perdieron 1-0).

"Esta última concentración no fue la mejor para México, hay cosas que corregir, dejamos de hacer mucho en los partidos. Hay que cerrar algunas cosas como todo equipo, mejorar en otras, y después de eso creo que el equipo estará listo para lo que viene, porque todos han hecho un gran esfuerzos".

LO PRETENDEN

Su paso por selección nacional ha hecho que su imagen sea mucho más fuerte, aunado a lo que muestra en Santos. Es por ello que, desde hace tiempo se habla de que hay equipos de jerarquía que buscan sus servicios. En su momento se apuntó al América, y ahora es Chivas.

Él no se aferra a la posibilidad de salir. Está muy feliz con los Guerreros, aunque si se llega a dar algo sabe que será un paso importante para su carrera.

"Siempre que hay un equipo interesado en mi persona, primero no sé si es cierto, pero claro que te llena, y dices, 'ah mira, se valora el trabajo que estás haciendo', y más equipos de la jerarquía de Chivas, te motiva y te hace seguir trabajando, porque quién quita y en un futuro venga algo. Me motiva y me llena el que los equipos se interesen en mí, si es que lo están, porque hay muchos rumores. Yo estoy enfocado acá".

NO RESPALDÓ A CRUZ AZUL

Fueron tres años los que Néstor Araujo peleó para llegar a Primera División. Inició su recorrido en las filiales de Cruz Azul en el 2007 y en el 2010 debutó con la playera celeste en el máximo circuito.

Su historia de celeste no fue la que hubiera querido. Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 lo sentaron. Fue a mediados del 2013 cuando llega a Santos y ahí, fue campeón de Copa y de Liga, lo cual lo llevó a la selección mexicana.

"Llegar a Santos fue lo mejor que me pudo haber pasado. Hubiese cambiado muchas cosas que estando en Cruz Azul no hice. Yo fui el que no respaldé a Cruz Azul en su momento, pero también estaba chico, nadie me gritó, nadie me dijo nada".