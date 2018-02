Lupe Rubio, Guerrero con tintes 'celestes'

Torreón, Coahuila

En el historial de Santos Laguna hay elementos que pasaron por sus filas en distintas épocas y dejaron huella, unos más que otros, pero pocos como José Guadalupe Rubio, quien tiene tatuado los colores albiverdes, pero confiesa que desde niño el primer equipo que siguió fue al Cruz Azul.

“Desde que tenía cinco o seis años de edad me hice seguidor del Cruz Azul, en mi barrio había una persona que nos juntaba para jugar y en especial los sábados cuando terminábamos ya en la tarde nos reuníamos en una casa a ver los juegos del Cruz Azul".

"Ahí fue donde me comenzaron a gustar esos colores, precisamente en los 70´s, cuando La Máquina era campeona en varias temporadas, había jugadores como Miguel Marín, Carlos Jara Saguier, Gerardo Lugo, Wendy Mendizabal entre otros dirigidos por Don Nacho Trelles”.

INTENTÓ SER CELESTE

Posteriormente, a la edad aproximada de los 20 años, Lupe Rubio fue a probar suerte a la capital del país, buscando acomodo en las filas del Cruz Azul.

“Recuerdo que fue en las instalaciones del Seminario de Coapa, a la edad de 20 años en el año de 1986, fui a probar suerte, no me quedé pero ahí inició mi trayecto profesional ya que milité en Panteras y de ahí fue cuando pase a Santos”.

A VECES NO SABES LO QUE TE DEPARA EL DESTINO

Hoy en día, José Guadalupe Rubio se desempeña en la Dirección del Deporte de Gómez Palacio, además de ser un excelente conferencista, suele dar mensajes de apoyo a la juventud.

“Precisamente este día estuvimos en una escuela de la ciudad dando nuestros mensajes de superación, les digo a los jóvenes que yo tenía ídolos en el futbol y con el pasar de los años me tocó enfrentar a algunos de ellos, a veces no sabes lo que el destino te está guardando, de tener un sueño, llegar a cumplirlo y trascender cuando se viene de una extracción humilde”.

LA ANÉCDOTA

“En un Cruz Azul ante Santos en el Estadio Azteca, me tocó una experiencia de mucha enseñanza, jugar ante tu equipo de la niñez era muy motivante, me enfrentaba a jugadores en esa ocasión como Julio Zamora, Carlos Hermosillo, Robert Dante Siboldi, me marcaron dos penales, el primero fue muy dudoso y el segundo un foul muy claro, era Eduardo Brizio el árbitro y además de los dos penales me expulsa, perdimos 5 a 2, en esa ocasión nos dirigía Miguel Angel “Zurdo” López, en el año 1995, recuerdo bien que le comentaba a Brizio que porque me expulsaba si no era para roja, después me di cuenta que el era aficionado del Cruz Azul”.

SERÁ UN JUEGO MUY ATRACTIVO

En análisis de lo que se espera para este domingo en el Estadio Corona, cuando Santos Laguna reciba al Cruz Azul de Pedro Caixinha, Rubio comentó, “Yo pienso que será un partido muy atractivo para la afición con el regreso de Caixinha".

"Llega un momento en donde Pedro está siendo muy criticado en la Capital, creo que ha tenido un torneo regular, para mí este juego será muy trabado, de mucha lucha, con diferencia de un gol, Cruz Azul debe venir a proponer si quiere sacar un buen resultado y creo que lo harán, ya que tienen jugadores de calidad, Santos está a la alza a pesar de haber perdido ante Toluca, se tiene que reivindicar en este encuentro”, finalizó el ex santista.

rcm