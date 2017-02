Para Furch la entrada de De Buen era para amarilla

Guadalajara

La expulsión a Diego De Buen no gustó en el vestidor visitante y es que los jugadores e integrantes del cuerpo técnico consideraron que la barrida no era para roja, aunque para Julio César Furch, quien anotó el gol de los verdes, con una tarjeta amarilla era más que justa.

"Era para amarilla, la vi cerca, se ve que se barre y le pega, fue el juez de línea que informó, el árbitro iba directamente a sacarle la amarilla, pero le dijo algo más y bueno. No me gusta hablar de eso, no trato de meterme en esos temas, son gente que hace su trabajo, pueden equivocarse".

Sobre su primer gol en Primera con el Santos, Furch señaló que le cae en buen momento para ganar confianza de cara al cierre del torneo.

"Más confianza para mí en lo personal, el gol viene muy bien, el empate también viene muy bien, esperemos seguir así para estar arriba peleando".

¿Qué tanto le aporta la pelota detenida al Santos?

"Hoy también fue un gol de pelota parada, el pasado los dos goles fueron de pelota parada, creamos situaciones de jugada, lamentablemente no los podemos meter, nos gustaría aprovechar esa situación, el gol llega de otra manera, también sirve".

GPE