A Rusia no iría de turista: Jonathan Orozco

Torreón, Coahuila

Jonathan Orozco aseguró que no irá como turista a la convocatoria de la Selección Nacional, ya que tiene la ilusión de quedarse e ir al Mundial de Rusia, aunque espera que esta oportunidad no haya llegado tarde.

"De antemano sé que la posición es la más peleada o la que está mejor cubierta, México siempre ha sido cuna de buenos porteros, creo que Talavera (su lesión) abre una posibilidad si recupera la forma, que ojala y sí, porque es gran arquero".

"Pero hay que aprovechar la oportunidad, no me había tocado estar con Osorio, espero no sea muy tarde y poder levantar la mano, ganarme una oportunidad y voy con la ilusión de representar al país, dejar todo por la camiseta, aprender en este medio y después Dios dirá con lo que nosotros tenemos".

"Varios merecen una oportunidad, ojala no se tarde y demuestren en Selección su capacidad".



Sabe que las oportunidades no se dan tan seguido, "las veces que me ha tocado estar, en todos los procesos, he aprovechado la oportunidad en su momento, con Chepo, con el Piojo, así como con Vuce y Tuca".

Jonathan aseguró que no ha tenido contacto con el estratega nacional, "no he hablado con gente de la Selección, hoy me mandaron itinerario, pero no he dialogado con 'el profe' ni su cuerpo técnico, supe del tema de la pre-lista, pero no se me informó algo, ahora que se dio hay que aprovecharlo".

Del trabajo de Osorio al frente de la Selección, el arquero santista comentó que es sobresaliente lo que ha hecho y que las críticas son parte de ocupar ese cargo.

"Bastante bien, a pesar que es como la Presidencia, todo es criticado, a todo se le encuentra un pero, sin embargo ha hecho bien las cosas, ha trabajado a su forma y estilo, logró la calificación sin problema, ahora a trabajar para Rusia y que los mexicanos puedan tener la mejor participación".

Orozco admitió que otros de sus compañeros también tienen las cualidades para ser llamados, como el 'Gallito' Vázquez.

"Creo que casi todos los compañeros en Santos están haciendo bien las cosas, 'Gallito' lo ha hecho muy bien, desde que llegó dio esa estabilidad a la media cancha, tiene experiencia, sabe del medio, es buen recuperador, toca la pelota, corre, nos ayuda bastante", concluyó.

rcm