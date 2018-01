Jonathan Orozco ve llamado a Selección en gran momento

Torreón, Coahuila

Jonathan Orozco disfruta con gran emoción su llamado a la Selección Nacional para el partido amistoso ante Bosnia, donde el técnico Juan Carlos Osorio observará otras alternativas para armar el equipo que llevará al Mundial de Rusia.

Al finalizar la práctica de ayer con el conjunto de Santos Laguna, el guardameta no ocultó su alegría por esta oportunidad que asegura, tratará de aprovechar al máximo.

"Estoy contento por la convocatoria, porque se ha venido trabajando fuerte. Creo que es lo que todo mexicano quiere, representar a su país, donde sea, un amistoso cual sea, uno siempre quiere estar en el Tri, estoy contento y voy a disfrutarlo, trataré de dar mi mayor esfuerzo, hacer lo que el profesor Osorio nos pida y dejarlo satisfecho a él y a mí por ese llamado", comentó.

Aseguró que este llamado le llega en muy buen momento, ya que siente que está en una madurez como futbolista y como persona.

"Creo que llega en un momento bueno, de bastante madurez en muchos aspectos, mi llegada a Santos me dio una tranquilidad, algo diferente, algo que no tenía en Monterrey en cuestión de mi familia, eso me da tranquilidad en mi casa, vivo una vida más tranquila y eso ha influido bastante. El estar bien físicamente, mentalmente. He trabajado con Nicolás (Navarro) muy bien, estoy en muy buena etapa y se está reflejando dentro y fuera de la cancha”.

dcr