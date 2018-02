Abella, de vuelta y en forma con Santos Laguna

Torreón, Coahuila

El Torneo Clausura 2018 le ha devuelto la titularidad a José Javier Abella.

Ha retomado el lateral derecho de Santos Laguna y su participación se ha dado en todos los minutos de la competencia.

Esa constancia lo tiene firme en el once de Robert Dante Siboldi, quien lo respalda por sus resultados.

Fue incluido en el once ideal de la Jornada 7, su labor en la recuperación de balones es notable, le ha dado fortaleza a la defensa por el sector derecho, donde Santos ya no es endeble, ya no es frágil y ahora a los rivales les cuesta bastante penetrar por ese sector.

Abella ha mostrado de nuevo el futbol que lo llevó a Santos Laguna desde Santos Casino de la Tercera División, filial santista en territorio veracruzano.



En el torneo anterior, Abella no tuvo la continuidad que esperaba, perdió el puesto con el juvenil Jorge Sánchez, pero trabajó para regresar y lo ha hecho de muy buena manera, con mayor experiencia y mejor ubicación en el terreno de juego.

Pero también gusta de subirse al ataque, acompaña a los volantes y apoya a los delanteros, ya sea con apoyo, triangulaciones o centros desde la banda.

Nació en Córdoba, Veracruz, en 2010, Abella pasó a jugar con el equipo Sub 17 del Santos Laguna, ahí participó en 49 partidos y anotó 3 goles en 4 torneos.

Para 2012 ascendió al equipo sub 20 y fue convocado para participar en el Torneo de Viareggio de ese año. Jugó 36 encuentros y anotó 5 goles.

Para el 19 de septiembre de 2012, Abella tuvo su debut con el primer equipo en un partido de la Concacaf Liga Campeones 2012-2013 contra el Club Deportivo Águila de El Salvador, duelo que los de la Comarca ganaron 0-4, mientras que en liga su primera aparición fue el 26 de julio, en un partido contra el Cruz Azul que los laguneros ganaron por marcador de 3-2.

También jugó Copa Libertadores de América en febrero de 2014, Santos se impuso al Arsenal por 1-0.

Javier fue parte del equipo que consiguió el título de la Copa México Apertura 2014 el 4 de noviembre, Santos derrotó al Puebla en penales y el siguiente semestre logró el título de liga del Torneo Clausura 2015 ante Querétaro, siendo el único jugador que participó en todos los partidos.

Tuvo llamados a la Selección México Sub 17 y con la Sub 20 tomó parte en torneos internacionales, así como en Sub 21, 22 y 23.

rcm