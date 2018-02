Alcoba es paciente, espera su momento

Torreón, Coahuila

Gerardo Alcoba es paciente y sabe que por el momento debe picar piedra y hacer lo mejor que pueda para ayudar a Santos Laguna en la Copa Mx, donde el defensor uruguayo ha estado teniendo actividad, esperando responder y ayudar a que su equipo logre el campeonato en esta competición.

Alcoba descartó el partido de este martes ante Mineros, sea de 'mero trámite', a pesar de que los zacatecanos de la Liga de Ascenso, vengan con cuadro alterno.

“Es mero trámite para los que no juegan, nosotros debemos respetar al rival que viene y sabemos los que practicamos este deporte a nivel profesional que el trámite no existe, hay que jugar y ganar, respetar al rival como siempre”.

El jugador resaltó el buen momento que se vive en el equipo en ambas competencias.

“Es importante el momento que estamos viviendo, hay que disfrutarlo, pues en liga disfrutamos donde estamos, poder terminar de líder en copa engloba un trabajo de muchos días y meses para poder estar donde estamos”, comentó.

Santos pasa por un buen momento en el que se encuentra en segundo lugar general en la liga y en la Copa si gana este martes terminaría como líder del grupo.





Los que no tienen muchas posibilidades de jugar en la liga, lo pueden hacer de una mejor manera en la copa, ser competitivos en todo.

“Esas son decisiones técnicas que debemos respetar y jugar, estar a disposición, sí es por el grupo, todos quieren jugar, lo hace competitivo, pero también es importante tener la posibilidad de jugar, los que no tenemos muchos minutos, poder hacerlo en copa y hacerlo con mucha responsabilidad”.

Quienes hacen menos a la Copa Mx, es su propio pensar, en Santos se quiere quedar campeón en la competencia que sea, dijo Alcoba.

“Lo que digan los demás, es responsabilidad de ellos, nosotros los jugadores de Santos lo tomamos con muchísima responsabilidad, por eso mismo estamos hoy aquí concentrados nuevamente y con toda la ilusión de quedar líder del grupo”.

Asegura que competir en dos torneos, en cualquier parte del mundo hace a un equipo más competitivo

“Los que no le den importancia es porque se concentran sólo en la liga, yo no he visto finales de Copa Mx con equipos alternos, entonces ahí hay una realidad que no coincide con esas declaraciones, la Copa la queremos todos”.

