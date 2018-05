"Mi recompensa es Santos": Gerardo Alcoba

Toluca

A finales del 2017, Pumas hacía oficial la baja de Gerardo Alcoba, luego de más de dos años en las filas de Universidad Nacional. Cuando se dio a conocer que el central charrúa no formaría más parte de los felinos, era ya el capitán auriazul, en relevo de Darío Verón. "Me voy tranquilo, consciente de que entregué todo lo que podía dar aquí", señaló el zaguero a través de un comunicado.

El destino de Alcoba fue Santos Laguna, un cuadro en el que no sería titular, pues ya contaba con Carlos Izquierdoz y Néstor Araujo como protagonistas de la central guerrera. Luego de más de 10 jornadas del Clausura 2018, Gerardo no sumana más de 300 minutos de actividad. Una lesión de Araujo y la confianza de Robert Dante Siboldi fueron sus argumentos para asumir con autoridad el puesto. Se le criticaba de todo.

"No fue fácil, estuve esperando la oportunidad por un tiempo y no la pasé tan bien al inicio de lo que representó Santos", dijo un emotivo Alcoba. Gerardo se entendió a la perfección con Izquierdos, mostró argumentos, como en su mejor etapa en Pumas y en la Liguilla, fue pieza fundamental para conseguir el campeonato de ese semestre: "Al final todo esto es mérito del equipo, es gracias a la idea colectiva de Santos; desde el comienzo nos pusimos como meta el título".

Alcoba, siempre profundo en sus análisis, fue más allá: "Hoy, con la medalla en el pecho, puedo decir que mi recompensa real no es esta (el título), sino, el haber llegado a este equipo, el formar parte de esta institución y el poder festejar un campeonato, el primero para mí en México", advirtió. "Quiero quedarme aquí por más tiempo, me siento feliz, muy satisfecho con lo que he vivido".