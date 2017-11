El TSM tiene una infraestructura importante y original: Sandoval

Torreón, Coahuila

A pocos días del octavo aniversario del Territorio Santos Modelo a celebrarse el próximo sábado 11 de noviembre, el volante de Santos Laguna, Gael Sandoval, quien ha sido parte de la Selección Nacional de México, recordó cuáles han sido sus momentos más importantes al interior del complejo deportivo.

Un complejo a la altura de la Comarca Lagunera...

Claro, esta región es de trabajo, es de Guerreros, de gente que sale adelante, obviamente unas instalaciones y un proyecto tan grande como Territorio Santos Modelo es lo que se merece la afición.

¿Qué lugar ocupa Territorio Santos Modelo dentro de los complejos que has tenido oportunidad de conocer?

De los primeros, realmente por decirte un ejemplo o un parámetro, Territorio Santos Modelo está listo para albergar torneos importantes como un Mundial.

Es una infraestructura muy importante y original, en el mundo puede ser catalogado como uno de los mejores complejos.

¿Cuál sido el momento que más te ha marcado dentro de TSM?

Tengo demasiados detalles pequeños que me han marcado mucho, el regresar a la institución y que me dieran la oportunidad de debutar, obviamente empezar mi carrera, es lo que más me queda y es algo muy importante en mi vida.

