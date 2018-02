Su barrio lo respalda

Torreón, Coahuila

Djaniny Tavares comparte el crédito de sus goles con todos sus compañeros, pues afirma que ser líder anotador es fruto del esfuerzo de todo el equipo.

Con 10 tantos, cifra a la que llegó este miércoles tras conseguir su segundo hat-trick perfecto del campeonato, enfrentando al León, el atacante se muestra tranquilo, con los pies en la tierra.

Llegó la cifra de diez anotaciones en el Torneo Clausura 2018, lo que le permite mantenerse la cima de la tabla de goleo individual, así como aportar al excelente momento en el que se encuentran los laguneros, que se ubican en el segundo lugar del campeonato.

Acerca de esto que está viviendo, el futbolista expresó, “estoy muy contento con la victoria, con los goles, por seguir manteniendo eso. Trabajando y ya pensando en el partido del domingo para que nos vaya muy bien”.

Mientras tanto, Santos Laguna trabajó la mañana de este jueves en el TSM, ya enfocado en su siguiente partido, que será la visita al Toluca, el próximo domingo.



Cuestionado acerca de qué es lo que ha cambiado del Djaniny del torneo anterior al de esta campaña, expuso lo siguiente.

“Estoy jugando donde quiero, donde me gusta, obviamente estoy haciendo lo que nos pide el profesor Robert Dante Siboldi. Tenemos una buena idea de juego, eso nos ayuda a todos”.

En cuanto a sus intenciones de lograr el título de goleo, mencionó que todavía es muy pronto para pensar en eso.

"Estamos en la fecha 7 y falta mucho por jugar. Siempre pienso en cada partido, en el del domingo para hacer un buen juego y conseguir la victoria”.

En cuanto a qué le representa el estar ahora en el top ten de goleadores históricos del Club, dijo que naturalmente se trata de una responsabilidad.

"Porque uno siempre quiere hacer todo bien. Con la ayuda de mis compañeros y del Cuerpo Técnico se torna todo más fácil, pero hay que trabajar cada día más fuerte con un solo objetivo”.

Ahora, Santos Laguna está por enfrentar a rivales muy complicados, pero eso parece no preocuparle.

“A mí no me preocupa contra quién jugamos. Siempre tenemos nuestra idea de juego acá en casa o fuera, somos muy fieles a nuestra filosofía de jugar. Siempre voy a mantener mi ritmo de juego y espero hacer goles, yo sé que no va a ser fácil pero todo es posible”.

“Este momento es el fruto de un muy buen trabajo y de la ayuda de mis compañeros, porque sin ellos no sería posible. Agradecerles que me han ayudado mucho desde el primer día hasta hoy”.

rcm