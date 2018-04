Intenso inicio en la Copa Santos Peñoles

Torreón, Coahuila

Este sábado comenzó la acción dentro del terreno de juego de la VIII Copa Internacional Santos Peñoles 2018, en el TSM y sedes alternas, donde se disputaron 118 encuentros en las diferentes categorías.



Son 217 equipos de las categorías 2001 a 2012, los que le dieron la intensidad a la primera jornada que inició a las 8:00 horas, con un sabor muy diferente a las ediciones anteriores, donde Met-Mex Peñoles se ha esmerado por dar una atención de primera a todos los equipos participantes.



Los equipos se han mostrado muy motivados en el terreno de juego, con el objetivo de llevarse la gloria en una competencia infantil y juvenil de carácter integral, que se ha convertido en la más importante de México.



El gran ambiente que se vive en las tribunas también pudo apreciarse, lo que sin duda alguna es un plus sumamente importante.



Con respecto a la gran cantidad de participantes en la Copa Internacional Santos Peñoles 2018, el Presidente de Club Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, comentó que es una gran oportunidad de convivencia para los equipos, además de poder enfrentar a escuadras con un importante nivel competitivo.

RESULTADOS



Categoría 2001

CEFOR Santos C. México 7-0 Rayados Fundidora

Real Lobos FC 3-1 Santos Lala

Santos Laguna Mochis 1-2 ITESM

AS Acuña 2-2 Lecheros

AS Matamoros 3-2 Academia Jaiba Brava TM

AS Monclova 0-8 Sócrates Venecia

AS México 0-2 FIS Jorge Sánchez

Club Búhos 96 1-1 Santos Lala 2002

Categoría 2003

Equipo La Raza 1-2 FIS Jonathan Rodríguez

Met-Mex Rojo 3-0 CECAF 42

Deportivo Carranza 4-0 Mineros Sección 74 Peñoles

Patos Salvajes Chihuahua 1-3 CECAF Laguna

AS Acuña 4-1 Santos Lala

Joga Valle FC 14-0 Sección Benito Juárez

AS México 0-8 International Monterrey

AS Tepic 0-0 AS Monclova

Categoría 2004

ASP Bermejillo 1-1 CAT

Academia Tigres Sur 1-0 FIS Cris Martínez

Guerreros DIF Lerdo 5-0 ITESM

AS Coyote 0-2 Met-Mex 74

Santos Lala 2-0 AS Monclova

AS Tepic 2-0 FIS Ulises Rivera

Santos Laguna Los Mochis 2-1 CEFOR Santos CM

ASP Velardeña i-3 Academia Jaiba Brava TM

ASP Mineros NAICA 0-4 Deportivo Laguna

AS Reynosa 3-1 Canteranos Gómez Palacio

Categoría 2005

ASP Tizapa 0-12 Independiente Chihuahua

AS San Nicolás 1-0 Lecheros

Tuzos Saltillo 1-0 Rea Lobos FC

Oxford 8-0 Met-Mex Blanco

Selección Acuña 13 6-2 AS Monclova

Santos Laguna Los Mochis 2-0 AS Monclova

AS Tepic 3-2 Dynamo de Huston

Met-Mex Peñoles Sección 64 1-1 Forza FC

International Monterrey 1-0 FIS Djaniny Tavares

ASP Fuerza Eólica 0-9 Fuerzas Básicas Santos