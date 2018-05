Jornada decisiva en la Copa Santos Peñoles

Torreón, Coahuila

Este miércoles finaliza la octava edición de la Copa Santos Peñoles, uno de los torneos de futbol infantil y juvenil de mayor prestigio en el país que se desarrolla en las instalaciones del Territorio Santos Modelo y sedes alternas.

Ayer se disputaron intensos encuentros, donde estuvo en juego el pase a la ronda de semifinales y finales en algunas categorías, donde ya se tiene defi nido quiénes van al juego por el campeonato.

Hablar del gran ambiente que se vive en el torneo es algo diario, pero lo ocurrido ayer fue prácticamente la locura, por la manera de disputar cada balón, la entrega de niños y jóvenes, además del intenso apoyo desde la tribuna, donde las familias hacen su parte con tal de ver triunfar a los suyos.

Para este miércoles quedaron definidas algunas finales, como la de la categoría 2012, donde el juego B enfrentará a los equipos del Club San Isidro y CIFUT a las 9:00 horas en el campo 1 del TSM.

La otra final será entre Bucaneritos FC y el Colegio Americano de Torreón a las 10:00 horas en el campo 1. La final de la categoría 2012 será entre CEFOJUR y AS Tigers Campestre, a las 12:00 horas en el campo 3B.

El título de la 2010 enfrentará a Cantera Delicias y Santos Lala, a las 13:20 horas en el campo 3B.

En la 2009 se jugarán semifinales desde las 8:00 horas en los campos 7, 8 y 9, y más tarde serán las fi nales. Al finalizar cada encuentro se premiará a los que resulten ganadores de la justa.

RESULTADOS



Categoría 2001

AS México 0 (3)-0 (2) Academia Jaiba Brava TM

AS Acuña 5-2 Búhos 96

Rayados Fundidora 0-1 Santos Lala

Sócrates Valencia 2-1 AS Matamoros

Real Lobos FC 0-2 CEFOR C. de México

Santos Los Mochis 2-1 FIS Jorge Sánchez

Lecheros FC 1 (4)-1 (5)Santos Lala 2002



Categoría 2003

Met-Mex Rojo 10-1 Sec. Benito Juárez

Santos Lala 3-1 CECAF 42

Mineritos 74 Peñoles 0 (3)-0 (4) Patos Salvajes

AS Tepic 2-1 Deportivo Carranza

International Monterrey 2 (2)-2 (3) AS Monclova

Joga Valle 0 (2)-0 (1) Equipo La Raza

CECAF Laguna 5-3 AS México

FIS Jonathan Rodríguez 1 (2) -1 (3) AS Acuña



Categoría 2004

CAT 0-2 ASP Mineritos Naica

CEFOR Santos C. México 0 (3)-0 (1) ITESM

Canteranos Gómez Palacio 2 (4)-2(5) AS Coyote

AS Monclova 6-2 ASP Velardeña

AS Tepic 2-1 Guerreros DIF Lerdo

Academia Tigres Sur 1-0 Santos Laguna Los Mochis

ASP Bermejillo 0-2 AS Reynosa

Deportivo Laguna 0-2 Santos Lala

Jaiba Brava TM 1-0 AS Monclova

Met-Mex Sección 74 2-1 AS Coyote

FIS Ulises Rivas 3-2 ASP Mineros Naica

FIS Cris Martínez 1 (2)-1 (3) CEFOR Santos C. México



Categoría 2005

FIS Djaniny Tavares 9-0 Met-Mex Blanco

Tuzos Saltillo 2-0 FB Santos Laguna

AS Tepic 0 (1)-0 (3) Independiente Chihuahua

International Monterrey 0-1 AS Sn Nicolás

Acuña Sub 13 1-0 Oxford

MET-MEX Sección 64 2-1 AS Reynosa

Forza FC 3-1 ASP Tizapa

Real Lobos FC 5-0 Fuerza Eólica

AS Monclova 1-3 FIS Djaniny Tavares

Lecheros 4-0 MET-MEX Sección 64

Santos Los Mochis 4-2 Forza FC

Dynamo Houston 6-0 Real Lobos FC



Categoría 2006 Cuartos de Final

AS Cuauhtémoc 1-3 As Fresnillo

FIS 2006 5-0 Atlético Villa

CEFOR Lorito Jiménez 2 (4)-2 (3) Human Staff

Centro de Formación Santos 4-0 CAT

AS Reynosa FIS 2-0 José Abella

Mineritos Sección 74 Peñoles 1-5 ASP Sabinas



Categoría 2007 Cuartos de Final

Picnic La Playa 2 (1)-2 (3) ASP Velardeña

FIS 2007 2 (2)-2 (1) Santos Laguna

Tigres Poniente 2-0 ASP Bermejillo

CEFOJUR AS 5-1 Fresnillo

Vallense FC 0 (0)-0 (2) Independiente Chihuahua

FIS David Andrade 1 (3)-1 (2) Patos Salvajes Chihuahua

AS Saltillo 8-1 FIS Carlos Acevedo



Categoría 2008

Leones Chihuahua 0-1 ASP Bermejillo

Real Sociedad Laguna 0-3 Escuela Bravos

MET-MEX Rojo 1 (4)-1 (3) AS Saltillo

CEFOR Lorito Jiménez 3-4 AS San Nicolás

Acuña FC 5-2 Santos Lala

Vallense FC 0-3 FIS Néstor Araujo

AS Montesori 1-2 CEFOJUR

AS Juárez 4 (7)-4 (6) CAT



Categoría 2009

Calor de San Pedro 2 (6)-2 (5) CIFUT

AS San Nicolás 3-1 Escuela Bravos Chihuahua

Santos Lala 2-1 San Rafael

CEFOJUR 6-2 Real Gatos

FIS Jesús Isijara 6-1 ASP Madero

AS Tiger Campestre 6-3 ASP Tizapa

Patos Salvajes 3-1 Cantera Delicias

MET-MEX Blanco 1-5 Acuña FC



Categoría 2010 Semifinales

AS Coyote 3-4 Santos Lala

Cantera Delicias 5-4 CEFOJUR



Categoría 2011 Semifinales

AS Acuña 0-3 AS Tigers Campestre

CEFOJUR 7-0 Real Sociedad Laguna



Categoría 2012

Semifinal B

San Isidro 7-0 Minera Saucito

CIFUT 7-3 AS Saltillo



Semifinal A

Bucaneritos FC 6-2 AS Moclova

CAT 3-2 Colegio Jerusalem