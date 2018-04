Sigue la fiesta en la Copa Santos Peñoles

Torreón, Coahuila

Continuó la fiesta en la Copa Internacional Santos Peñoles, donde familiares, amigos y aficionados le dieron un toque muy especial a la competencia que se disputa en las instalaciones del Territorio Santos Modelo y sedes alternas.

En todas las canchas se vivieron partidos emocionantes, muy interesantes y con un excelente ambiente en la tribuna.

Se han desarrollado duelos de gran intensidad en ambas ramas, siempre con el espíritu competitivo y de compañerismo que ha caracterizado a esta competencia desde su primera edición en 2011.

Destaca la participación de dos equipos internacionales, como el Houston Dynamo de Estados Unidos y el Sócrates Valencia de Colombia, cuadros que sin duda alguna han disfrutado de una competencia formidable en todo sentido, en el mejor complejo deportivo de Latinoamérica.

Rafael Rebollar, director de Met-Mex Peñoles, compartió a todos los involucrados en la Copa Internacional Santos Peñoles 2018 y reiteró el compromiso de la empresa metalera hacia la comunidad.

“Quiero agradecer al Club Santos, encabezado por su Presidente, Alejandro Irarragorri, por esta mancuerna que se hace con Peñoles para realizar este evento de clase mundial. También quiero agradecer a todos los jugadores, ya que sin su participación esto no sería posible”, dijo.

“Quiero decirles que nos sentimos verdaderamente emocionados con este torneo en su octava edición, nos permite pensar que con el modelo de desarrollo integral de niños y niñas que tiene Club Santos, el cual compagina con el de Peñoles, fomentamos valores”, agregó.





RESULTADOS

Categoría 2012

Santos Lala 1-8 Bucaneritos FC

Colegio Jerusalem 3-3 CAT



Categoría 2011

Cantera Delicias 9-0 León FC



Categoría 2010

San Isidro 2-12 FIS Gerardo Arteaga

Independiente 7-2 FIS Jorge Villafaña

AS San Nicolás 2-0 Cefojur



Categoría 2009

AS Tigers Campestre 0-6 Escuela Bravos

ASP Madero 0-4 Calor San Pedro



Categoría 2008

Met-Mex Rojo 2-3 CEIZFUD

Zarco Pachuca 1-3 FIS Brian Lozano

AS Coyote 0-5 Élite Nuevo León

ASP Bermejillo 1-3 Leones Chihuahua



Categoría 2007

ASP Madero 1-6 ASP Velardeña

FIS Carlos Acevedo 0-5 Vallense FC

Patos Salvajes 4-1 ASP Birmark

Met-Mex Blanco 1-17 FIS 2007

Tigres Poniente 5-0 Santos Lala



Categoría 2006

FIS 2005 0-1 AS Monclova

Human Staf 7-0 Municipal Gómez Palacio



Categoría 2005

Acuña Sub 13 5-1 Oxford

Met-Mex Blanco 0-10 AS Monclova

AS Reynosa 1-2 Real Lobos FC



Categoría 2004

Colegio Americano 2-2 ITESM

Met-Mex Sección 74 2-2 FIS Cris Martínez



Femenil Libre

Aztecas FC 9-0 Balón Rosa Fresnillo