‘Chepo’ responde críticas: los equipos defensivos no salen campeones

Guadalajara

De cara a medirse al Guadalajara este domingo y en respuesta a los que lo etiquetan como un estratega defensivo, José Manuel de la Torre respondió tajante. Para el estratega del club Santos Laguna, los técnicos que no proponen en los partidos difícilmente salen campeones.

Por lo anterior y para sacudirse el calificativo de defensivo, 'Chepo' recordó que entre su palmarés como entrenador ya figuran tres títulos del futbol mexicano, dos con los Diablos Rojos del Toluca y uno más con el Guadalajara.

"Difícilmente los equipos defensivos salen campeones y yo he salido campeón tres veces en el futbol mexicano, una de ellas con Guadalajara, entonces una pregunta de este tipo no me merece respuesta, simple y sencillamente los resultados son los que te avalan o no y en eso está todo muy claro y en números", comentó.

Ya pensando de lleno en el juego de este fin de semana ante el chiverío, José Manuel de la Torre señaló que a pesar de su pasado rojiblanco, su profesionalismo lo obliga a ver al Rebaño con un rival más al que tendrán que vencer.

"Es algo que he estado explicando constantemente esta semana por el morbo que se puede presentar en esto, yo soy un profesional del futbol y cuando uno es así y se enfrenta a cualquier rival dejas todo, ya sean hermandades, amistades o sentimientos de cualquier tipo, te enfrentas a un rival más como en este caso es Guadalajara, lo que buscas es ganar.

"Es indudable que lo que nosotros tenemos con Guadalajara no es de ahora, es de más de 50 años, el apellido De la Torre está marcado con siete títulos de Chivas y es algo que te deja marcado. No sólo eso, sino que el club fue parte de nuestra educación, de nuestro crecimiento y nos ofreció la posibilidad de ser profesionales en el futbol, eso no lo quita nadie. Ya cuando te enfrentas a ellos es otro rival", finalizó.

Aunque hoy marchan en mejor lugar que el Guadalajara dentro de la tabla general, para el timonel de los laguneros no será un compromiso fácil el que sostendrán ante los pupilos de Matías Almeyda.

Dato

Durante 2016 Santos no pudo derrotar al Rebaño. Chivas ganó en ambos semestres por la mínima.