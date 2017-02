Sumar en León es lo que ocupa a 'El Chepo'

Torreón, Coahuila

José Manuel de la Torre, técnico de Santos Laguna, deja a un lado la estadística y ve la visita que hará al León este fin de semana, como la oportunidad de obtener un resultado favorable.



El estratega señaló que siempre el ganar donde sea va a ser importante, independientemente de todo lo que venga arrastrando, alguna situación.

"En este caso ya me enteré, porque no sabía yo tampoco que Santos nunca ha ganado en León, pero eso ya pasó, no hay nada que hacer. Lo que sí podemos es sacar el resultado favorable", dijo.



Con respecto al Torneo de Copa, José Manuel de la Torre comentó que para poder aspirar a algo necesitan ganar los dos partidos. "Hay que ganar y luego ver las diferencias de goles. Apostando por todos los del plantel, todos están listos para participar, en liga o en Copa, utilizaremos a quienes creamos que estén en las condiciones para hacerlo".



"Siempre ganar va a ser muy valorable, sea en casa o de visitante, en este caso sacar el triunfo fuera viene bien en todos los aspectos, queremos seguirnos consolidándonos, seguir cosechando puntos que nos de aspiraciones a lo que nos hemos planteado en este torneo y seguir fortaleciendo lo que es el cimiento del equipo", añadió.



Y a pesar de que León no esté acompañado de resultados a su favor en las jornadas recientes, para el estratega santista son circunstancias que hacen más peligroso al rival.

"Yo creo que son diferentes todas las circunstancias de los equipos, cada uno vive sus propias circunstancias, tendrías que estar adentro para ver cómo o enterarte cómo están viviendo ellos y nosotros sólo tenemos una idea a distancia.

Sí hemos analizado los partidos que han tenido, cómo han sido y cómo los han enfrentado, podemos percibir a los jugadores y siempre son distintos de cada plantel, nosotros vamos enfocaos en ganar y sumar puntos", afirmó.



De la Torre prefiere enfocarse en su equipo, del cual mencionó que en general están haciendo bien las cosas.

"Siempre habrá detalles que al corregir nos permitan seguir creciendo, mejorando y por supuesto, que haya distinciones, pero eso no implica que se hagan bien, el chiste es estar en el tiempo justo para producir".



De lo que no tiene duda alguna es que tienen que ser más certeros en el toque final, concretar y seguir creando oportunidades, "lo que nos está faltando es ser más certeros, definir el marcador y hacer la diferencia", dijo.



Y mientras Guillermo Burdisso ha manifestado que no le interesa el invicto de Santos, que las estadísticas no cuentan y que las rachas son para romperse, pero del lado albiverde se aplica de la misma manera, ya que quieren conseguir el primer triunfo del equipo lagunero en el Estadio Nou Camp, así que con esa misión encararán este duelo.









dcr