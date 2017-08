'Chepo' prefiere no hablar de "crisis" tras derrota

Torreón, Coahuila

José Manuel de la Torre dijo que la derrota ante Veracruz es una llamada de atención importante, por lo que necesitan analizar profundamente la situación para ponerle remedio.

"No estamos haciendo las cosas bien, perdimos", comentó en tono molesto 'El Chepo', en conferencia de prensa, a la que acudió más tarde que de costumbre.

"Es normal que después de no hacer un buen partido, de tener una derrota en casa, tener mucho tiempo sin lograrla, por supuesto que no cae nada bien, habíamos planificado todo de tal forma que el equipo saliera con una victoria, tratar de que los empates tuvieran buena cara".

"Pero fue al revés, tenemos que hacer un análisis muy claro de cómo jugamos, lo que no hicimos bien, lo que no hicimos tan bien para seguir creciendo, porque estamos perdiendo camino, esto se está escapando de las manos si no logramos los puntos que se necesitan".

Para el estratega siempre es momento de cerrar filas y hay que estar siempre atentos en todo momento, sin relajarse.



Indicó que no le gusta poner calificativos como bache, crisis o demás a esta situación del equipo, pues "no soy quien para hacerlo, yo me dedico a analizar la situación del equipo, hay que hacer conciencia de lo que no lo estamos haciendo bien".

En cuanto a lo que derivó a su equipo a dar un mal partido, expuso que hay que darle crédito al rival, "se plantó bien, estuvieron esperando la jugada adecuada para hacernos daño y nosotros nos equivocamos, los goles que nos hacen hay que analizarlos muy bien".

De la Torre sabe que a su equipo le está costando mucho hacer goles, pero no sólo a rivales como el Veracruz, sino a todos.

"A cualquier equipo, se pare como se pare, tenemos que ser claros en esas circunstancias, nos ha costado mucho concretar como para tener desatenciones".

Rechazó que haya jugadores que estén cayendo en desesperación, "no lo veo así, lo que se necesita es tener firme convicción de que aunque las cosas no salgan bien hay que forzar la máquina, seguir insistiendo es la única forma que conozco de salir adelante y corregir".





rcm