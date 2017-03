Derrota no nos afectará en la Liga: 'Chepo' de la Torre

Torreón, Coahuila

Para José Manuel de la Torre, la eliminación de Santos en la Copa MX, es sólo un tropezón que confía no afectará en la búsqueda de objetivos en Liga.

Insistió en dale crédito al rival y no a los errores propios: "Nosotros de alguna manera nos quisimos reponer, tuvimos el 2-0 pero todo está en eso, ser contundente, certeros y no tan errático, pero sobre todo aprovechar, en eso Cruz Azul fue mejor que nosotros".

TE RECOMENDAMOS: 'Arrollados' se despiden de la Copa MX

"Ni contentos ni tranquilos, Cruz Azul hizo los goles en momentos decisivos que le dieron mejor manejo de partido, nosotros no pudimos lograr acortar".





Prefirió no llamarlo un golpe más duro para el equipo: "No creo, es un tropezón, teníamos ilusiones de seguir adelante, más en nuestra casa, pero más allá de es que no pudimos aprovechar".

El técnico de Santos considera que esto no es un retroceso en cancha, más bien lo ve como una lección para aprender.

"No estuvimos a la altura de lo que veníamos jugando, pases fallados que normalmente se hacen bien, nos faltó un poco más de lo que venía haciendo el equipo".

No ve afectación alguna en el equipo para la liga, asegura que los jugadores están bien y el grupo está fuerte, pues sabe a lo que se enfrenta y es parte de la competencia.

Afirmó que esta eliminación no es el golpe más duro que ha sufrido como técnico de Santos, pues aunque el objetivo era llegar hasta el final y ser campeón, simplemente no les alcanzó, es un tropezón que duele, pero seguirán adelante.





rcm